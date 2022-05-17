عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220517/إصابة-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-قرب-حاجز-حوارة-جنوب-نابلس-1062322886.html
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
أصيب صباح اليوم الثلاثاء شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:37+0000
2022-05-17T06:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101585/27/1015852704_0:181:2842:1780_1920x0_80_0_0_15f18bb3f0d1c62b632c1f08e65a4f89.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك": "إن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار على شاب قرب حاجز حوارة حيث جرى منع سيارات الإسعاف من الوصول قبل أن ينقل بعد ذلك إلى مستشفى داخل إسرائيل".وأضاف: "أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز حوارة الرابط بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها مما تسبب في أزمة خانقة في حين جرى استدعاء مزيد من القوات إلى المكان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101585/27/1015852704_456:0:2829:1780_1920x0_80_0_0_b049d05f0def70a6bff26ded70d45db5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

06:37 GMT 17.05.2022
© AFP 2022مدينة نابلس
مدينة نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أصيب صباح اليوم الثلاثاء شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.
رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك": "إن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار على شاب قرب حاجز حوارة حيث جرى منع سيارات الإسعاف من الوصول قبل أن ينقل بعد ذلك إلى مستشفى داخل إسرائيل".

وأضاف: "أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز حوارة الرابط بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها مما تسبب في أزمة خانقة في حين جرى استدعاء مزيد من القوات إلى المكان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала