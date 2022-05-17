https://arabic.sputniknews.com/20220517/إصابة-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-قرب-حاجز-حوارة-جنوب-نابلس-1062322886.html
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
أصيب صباح اليوم الثلاثاء شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:37+0000
2022-05-17T06:37+0000
2022-05-17T06:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101585/27/1015852704_0:181:2842:1780_1920x0_80_0_0_15f18bb3f0d1c62b632c1f08e65a4f89.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك": "إن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار على شاب قرب حاجز حوارة حيث جرى منع سيارات الإسعاف من الوصول قبل أن ينقل بعد ذلك إلى مستشفى داخل إسرائيل".وأضاف: "أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز حوارة الرابط بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها مما تسبب في أزمة خانقة في حين جرى استدعاء مزيد من القوات إلى المكان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101585/27/1015852704_456:0:2829:1780_1920x0_80_0_0_b049d05f0def70a6bff26ded70d45db5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
تابعنا عبر
أصيب صباح اليوم الثلاثاء شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.
رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك": "إن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار على شاب قرب حاجز حوارة حيث جرى منع سيارات الإسعاف من الوصول قبل أن ينقل بعد ذلك إلى مستشفى داخل إسرائيل
".
وأضاف: "أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز حوارة الرابط بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها مما تسبب في أزمة خانقة في حين جرى استدعاء مزيد من القوات إلى المكان".