إصابة 72 فلسطينيا واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس
08:18 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 17.05.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
© Sputnik . Ajwad Jradat
أصيب 72 فلسطينياً واعتقل العشرات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس الشرقية، خلال تشييع جنازة شاب توفي متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة مواجهات في باحات المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ معظم الإصابات عولجت ميدانياً ونقلت 13 إصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، من بينها إصابتان بالعين.
وكان مئات المقدسيين قد شاركوا في تشيع الشاب وليد الشريف (23 عاما)، والذي سلمت السلطات الإسرائيلية جثمانه إلى ذوييه مساء الاثنين، بعدما أعلنت وفاته السبت الماضي متأثرا بإصابته برصاصة معدنية في الجمجمة 22 أبريل/نيسان الماضي.
הפרות הסדר במזרח ירושלים: חפצים מושלכים לעבר השוטרים מגגות ברחוב סלאח א-דין@SuleimanMas1 pic.twitter.com/sGEdLz4Kq3— כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2022
وقامت القوات الإسرائيلية باقتحام مقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين التي تقع على بعد مئات الأمتار من أسوار البلدة القديمة في القدس، واعتدت بالضرب على المشاركين في تشيع الجثمان، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
مصادر محلية: "الشبان يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمقبرة المجاهدين بالقدس قبل قليل". pic.twitter.com/uOSRdZl0db— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) May 16, 2022
ورد الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الإسرائيلية، وشهدت مناطق متفرقة في شرقي القدس والبلدة القديمة وشارع صلاح الدين مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين والشرطة الإسرائيلية، وقامت الأخيرة باعتقال العشرات من الشبان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح.
تغطية صحفية : "قوات الاحتـ.ـلال تعتدي على فتاة في شارع صلاح الدين قبل قليل". pic.twitter.com/lE5aZXM1Ng— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) May 16, 2022
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب وليد الشريف من سكان بيت حنينا بمدينة القدس في المسجد الأقصى قبل تشيع جثمانه.