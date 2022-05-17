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إصابة 72 فلسطينيا واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس
إصابة 72 فلسطينيا واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس
أصيب 72 فلسطينياً واعتقل العشرات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس الشرقية، خلال تشييع جنازة شاب توفي متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة مواجهات في باحات... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T08:18+0000
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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ معظم الإصابات عولجت ميدانياً ونقلت 13 إصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، من بينها إصابتان بالعين.وكان مئات المقدسيين قد شاركوا في تشيع الشاب وليد الشريف (23 عاما)، والذي سلمت السلطات الإسرائيلية جثمانه إلى ذوييه مساء الاثنين، بعدما أعلنت وفاته السبت الماضي متأثرا بإصابته برصاصة معدنية في الجمجمة 22 أبريل/نيسان الماضي.وقامت القوات الإسرائيلية باقتحام مقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين التي تقع على بعد مئات الأمتار من أسوار البلدة القديمة في القدس، واعتدت بالضرب على المشاركين في تشيع الجثمان، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.ورد الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الإسرائيلية، وشهدت مناطق متفرقة في شرقي القدس والبلدة القديمة وشارع صلاح الدين مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين والشرطة الإسرائيلية، وقامت الأخيرة باعتقال العشرات من الشبان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب وليد الشريف من سكان بيت حنينا بمدينة القدس في المسجد الأقصى قبل تشيع جثمانه.
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك

إصابة 72 فلسطينيا واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس

08:18 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 17.05.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
إصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب 72 فلسطينياً واعتقل العشرات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس الشرقية، خلال تشييع جنازة شاب توفي متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة مواجهات في باحات المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ معظم الإصابات عولجت ميدانياً ونقلت 13 إصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، من بينها إصابتان بالعين.
وكان مئات المقدسيين قد شاركوا في تشيع الشاب وليد الشريف (23 عاما)، والذي سلمت السلطات الإسرائيلية جثمانه إلى ذوييه مساء الاثنين، بعدما أعلنت وفاته السبت الماضي متأثرا بإصابته برصاصة معدنية في الجمجمة 22 أبريل/نيسان الماضي.
وقامت القوات الإسرائيلية باقتحام مقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين التي تقع على بعد مئات الأمتار من أسوار البلدة القديمة في القدس، واعتدت بالضرب على المشاركين في تشيع الجثمان، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ورد الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الإسرائيلية، وشهدت مناطق متفرقة في شرقي القدس والبلدة القديمة وشارع صلاح الدين مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين والشرطة الإسرائيلية، وقامت الأخيرة باعتقال العشرات من الشبان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب وليد الشريف من سكان بيت حنينا بمدينة القدس في المسجد الأقصى قبل تشيع جثمانه.
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