https://arabic.sputniknews.com/20220517/إعلام-إسرائيل-ستجري-مناورات-تحاكي-هجوما-واسعا-على-إيران-1062358099.html

إعلام: إسرائيل ستجري مناورات تحاكي هجوما واسعا على إيران

إعلام: إسرائيل ستجري مناورات تحاكي هجوما واسعا على إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سيجري نهاية الشهر الجاري مناورات عسكرية تحاكي هجوما واسعا على إيران. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T16:11+0000

2022-05-17T16:11+0000

2022-05-17T16:11+0000

إسرائيل

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736572_0:305:2557:1743_1920x0_80_0_0_b40db7035bf66246ae1fb79864e62a6b.jpg

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن سلاح الجو الإسرائيلي سيتدرب على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران في وقت لاحق من هذا الشهر خلال مناورات "عربات النار".وأوضح الموقع أن المناورات الجوية واسعة النطاق ستجرى في قبرص خلال الأسبوع الرابع والأخير من التدريبات التي تستغرق شهرا، بدءًا من 29 مايو/أيار الجاري.يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.يذكر أنه في بداية العام الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة ضد منشآت إيران النووية.ومع ذلك، يرى عسكريون إسرائيليون أن بعض جوانب خطط ضربات سلاح الجو الإسرائيلي، والتي لا تزال في مراحلها الأولى، يمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة، في حين أن البعض الآخر قد يستغرق أكثر من عام ليصبح قابلاً للتنفيذ بشكل كامل.وبالإضافة إلى الاضطرار إلى إيجاد طرق لضرب المنشآت الإيرانية المدفونة في أعماق الأرض، والتي تتطلب ذخيرة وتكتيكات متخصصة، سيتعين على سلاح الجو الإسرائيلي التعامل مع الدفاعات الجوية الإيرانية المتطورة بشكل متزايد من أجل تنفيذ مثل هذه الضربة. كما سيتعين على إسرائيل أيضًا الاستعداد لرد انتقامي متوقع ضدها من قبل إيران وحلفائها في جميع أنحاء المنطقة.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في وقت سابق أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مناورات-واسعة-تحت-اسم-عربات-النار-تحاكي-حربا-على-عدة-جبهات-1062031840.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن