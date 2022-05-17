https://arabic.sputniknews.com/20220517/إعلام-الكلاب-والطيور-تغزو-مطار-الخرطوم-الدولي-1062356244.html
إعلام: الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي
إعلام: الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي
أصبح انتشار الكلاب والطيور في مطار الخرطوم الدولي، مشهدا معتادا، بحسب أحد الموظفين في المطار. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:17+0000
2022-05-17T15:17+0000
2022-05-17T15:17+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت صفحة "العربية السودان"، اليوم الثلاثاء، عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية".وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
إعلام: الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي
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أصبح انتشار الكلاب والطيور في مطار الخرطوم الدولي، مشهدا معتادا، بحسب أحد الموظفين في المطار.
ونقلت صفحة "العربية السودان"، اليوم الثلاثاء، عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية".
وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".
ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.