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إعلام: الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي
إعلام: الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي
أصبح انتشار الكلاب والطيور في مطار الخرطوم الدولي، مشهدا معتادا، بحسب أحد الموظفين في المطار. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:17+0000
2022-05-17T15:17+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت صفحة "العربية السودان"، اليوم الثلاثاء، عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية".وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.
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أخبار السودان اليوم

إعلام: الكلاب والطيور تغزو مطار الخرطوم الدولي

15:17 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYمطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أصبح انتشار الكلاب والطيور في مطار الخرطوم الدولي، مشهدا معتادا، بحسب أحد الموظفين في المطار.
ونقلت صفحة "العربية السودان"، اليوم الثلاثاء، عن مضيف جوي بالمطار أن "مشهد الكلاب والطيور الكثيفة عند المدرج خطر للغاية".
وأضاف الموظف: "زمان كانت (الكلاب والطيور) بتخاف من الصوت الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات".
ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:12 GMT
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