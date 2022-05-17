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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/إعلام-دول-لاتينية-انحازت-لموسكو-بشأن-عمليتها-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-والغرب-فشل-بتغيير-موقفها-1062326935.html
إعلام: دول لاتينية انحازت لموسكو بشأن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والغرب فشل بتغيير موقفها
إعلام: دول لاتينية انحازت لموسكو بشأن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والغرب فشل بتغيير موقفها
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن دول أمريكا اللاتينية انحازت بمجملها سياسيا إلى روسيا بشأن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا عكس الغرب. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T08:39+0000
2022-05-17T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكر تقرير أعدته قناة "ZDF" الألمانية أن العديد من الدول اللاتينية أيدت روسيا وعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأبرزها كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى دول أخرى تفهمت روسيا ومخاوفها وبينها الأرجنتين والبرازيل. وأشار التقرير إلى أن الإعلام الغربي فشل بتغيير رأي المواطنين في الدول اللاتينية بشأن موقفهم من روسيا وعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
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العالم

إعلام: دول لاتينية انحازت لموسكو بشأن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والغرب فشل بتغيير موقفها

08:39 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022
منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن دول أمريكا اللاتينية انحازت بمجملها سياسيا إلى روسيا بشأن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا عكس الغرب.
وذكر تقرير أعدته قناة "ZDF" الألمانية أن العديد من الدول اللاتينية أيدت روسيا وعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأبرزها كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى دول أخرى تفهمت روسيا ومخاوفها وبينها الأرجنتين والبرازيل.
وأشار التقرير إلى أن الإعلام الغربي فشل بتغيير رأي المواطنين في الدول اللاتينية بشأن موقفهم من روسيا وعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
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