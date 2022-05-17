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إعلام: رسالة في الكونغرس تطالب واشنطن بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
إعلام: رسالة في الكونغرس تطالب واشنطن بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه تداولت ورقة أو رسالة داخل الكونغرس الأمريكي تفيد بالمطالبة بفتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:56+0000
2022-05-17T20:56+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار فلسطين اليوم
الكونغرس الأمريكي
إسرائيل
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ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي، إنترسبت، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة بأن تم تداول رسالة في الكونغرس الأمريكي تطالب وزارة الخارجية و"FBI" بالتحقيق في مقتل مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة.وأكد الموقع أن القائمين على الرسالة داخل الكونغرس الأمريكي قد أشاروا إلى وجود تقارير متضاربة وتصريحات متباينة حيال مقتل أبو عاقلة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية، أيضا، شيرين أبو عاقلة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/أحمد-الطيبي-لرئيس-وزراء-إسرائيل-أنت-تعرف-قاتل-شيرين-أبو-عاقلة-فيديو-1062359027.html
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, الكونغرس الأمريكي, إسرائيل

إعلام: رسالة في الكونغرس تطالب واشنطن بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

20:56 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedفنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه تداولت ورقة أو رسالة داخل الكونغرس الأمريكي تفيد بالمطالبة بفتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي، إنترسبت، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة بأن تم تداول رسالة في الكونغرس الأمريكي تطالب وزارة الخارجية و"FBI" بالتحقيق في مقتل مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة.
الشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
أحمد الطيبي لرئيس وزراء إسرائيل: أنت تعرف قاتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو
16:31 GMT
وأكد الموقع أن القائمين على الرسالة داخل الكونغرس الأمريكي قد أشاروا إلى وجود تقارير متضاربة وتصريحات متباينة حيال مقتل أبو عاقلة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية، أيضا، شيرين أبو عاقلة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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