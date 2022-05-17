https://arabic.sputniknews.com/20220517/إعلام-سلاح-الجو-الأمريكي-يشارك-في-مناورات-إسرائيلية-تحاكي-الهجوم-على-إيران-فيديو-1062362827.html

إعلام: سلاح الجو الأمريكي يشارك في مناورات إسرائيلية تحاكي الهجوم على إيران.. فيديو

إعلام: سلاح الجو الأمريكي يشارك في مناورات إسرائيلية تحاكي الهجوم على إيران.. فيديو

أكدت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات الإسرائيلية "عربات النار" التي تحاكي الهجوم على إيران. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T18:11+0000

2022-05-17T18:11+0000

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ونشرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا اكدت من خلاله أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات العسكرية الإسرائيلية، التي سيجريها سلاح الجو نهاية الشهر الجاري، وهي التدريبات العسكرية التي تحاكي هجوما واسعا على إيران.وأوضحت القناة العبرية أنه للمرة الأولى سيقوم سلاح الجو الأمريكي بتدريب نظيره الإسرائيلي على تزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود في الجو، وهي في طريقها للهجوم، حيث ألمحت القناة إلى أنه في حال أي هجوم إسرائيلي على إيران، فإن حليفتها الإدارة الأمريكية ستقوم بتزويدها بالوقود من الجو.وأوضحت القناة أن وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، ترمي إلى التنسيق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي.ومن المفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران في وقت لاحق من هذا الشهر خلال مناورات "عربات النار"، والتي ستجرى في قبرص خلال الأسبوع الرابع والأخير من التدريبات التي تستغرق شهرا، بدءًا من 29 مايو/أيار الجاري.يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.يذكر أنه في بداية العام الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة ضد منشآت إيران النووية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في وقت سابق أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.

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