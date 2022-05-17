https://arabic.sputniknews.com/20220517/إيران-تزيح-الستار-عن-أول-مصنع-لإنتاج-الطائرة-المسيرة-أبابيل-2-في-طاجيكستان-فيديو-1062331863.html
إيران تزيح الستار عن أول مصنع لإنتاج الطائرة المسيرة "أبابيل 2" في طاجيكستان... فيديو
إيران تزيح الستار عن أول مصنع لإنتاج الطائرة المسيرة "أبابيل 2" في طاجيكستان... فيديو
أزاح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء، محمد حسين باقري، اليوم الثلاثاء، الستار عن أول مصنع ايراني لإنتاج الطائرة المسيرة "أبابيل-2" في... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:36+0000
2022-05-17T10:36+0000
2022-05-17T10:36+0000
أخبار طاجيكستان
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102122/46/1021224694_2:0:1006:565_1920x0_80_0_0_f91f492aaced0e0a3b5069ef1704d6ce.png
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه "في سياق تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين، تم افتتاح مصنع إنتاج طائرة أبابيل 2 المسيرة بجهود خبراء الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الأيرانية بحضور اللواء باقري ووزير دفاع طاجيكستان الفريق شير علي فيرزا، ومجموعة من كبار القادة الطاجيك في العاصمة دوشنبه".وأشار اللواء باقري إلى أن بلاده "وبجهود المتخصصين والعلماء الملتزمين وباستخدام قدراتها الداخلية، تمكنت من تحقيق نمو كبير في جميع المجالات العسكرية والدفاعية، وخاصة الطائرات المسيرة"، واصفا "افتتاح مصنع مسيرات "أبابيل 2" في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين".وعرضت قوات الدفاع الجوي الإيراني، بمناسية يوم الجيش الإيراني، يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة.
أخبار طاجيكستان
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102122/46/1021224694_127:0:880:565_1920x0_80_0_0_59cdaa59ec26b9f4c39b1fa0ca3c1999.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار طاجيكستان, أخبار إيران
إيران تزيح الستار عن أول مصنع لإنتاج الطائرة المسيرة "أبابيل 2" في طاجيكستان... فيديو
تابعنا عبر
أزاح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء، محمد حسين باقري، اليوم الثلاثاء، الستار عن أول مصنع ايراني لإنتاج الطائرة المسيرة "أبابيل-2" في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه "في سياق تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين، تم افتتاح مصنع إنتاج طائرة أبابيل 2 المسيرة بجهود خبراء الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الأيرانية بحضور اللواء باقري ووزير دفاع طاجيكستان الفريق شير علي فيرزا، ومجموعة من كبار القادة الطاجيك في العاصمة دوشنبه".
وأشار اللواء باقري إلى أن بلاده "وبجهود المتخصصين والعلماء الملتزمين وباستخدام قدراتها الداخلية، تمكنت من تحقيق نمو كبير في جميع المجالات العسكرية والدفاعية، وخاصة الطائرات المسيرة"، واصفا "افتتاح مصنع مسيرات "أبابيل 2" في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين".
وعرضت قوات الدفاع الجوي الإيراني، بمناسية يوم الجيش الإيراني، يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة.