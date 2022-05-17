https://arabic.sputniknews.com/20220517/إيران-تعلق-على-أنباء-عقد-مباحثات-جديدة-مع-السعودية-قريبا-1062356554.html

إيران تعلق على أنباء عقد مباحثات جديدة مع السعودية قريبا

إيران تعلق على أنباء عقد مباحثات جديدة مع السعودية قريبا

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على الأنباء التي تداولت مؤخرا بشأن عقد جولة جديدة من المباحثات مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T15:25+0000

2022-05-17T15:25+0000

2022-05-17T15:25+0000

السعودية

إيران

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن زاده ، قوله إنه "لم تحدث تطورات جديدة منذ الجولة الأخيرة من المحادثات".وأوضح زاده، أنه "خلال المحادثات الأخيرة أثيرت عدة قضايا، بما في ذلك كيفية استمرارها ومستوى المتابعة في المستقبل".وفي وقت سابق اليوم، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، إنه "تم الاتفاق بين إيران والسعودية على إجراء مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في العاصمة العراقية، ‎بغداد قريبا".ولفت قدوسي إلى أنه سيتم الحديث خلال اللقاء حول فتح السفارتين في كلا البلدين وبحث سبل حل أزمة اليمن، وفق وكالة فارس.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/برلماني-إيراني-يعلن-الاتفاق-بين-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-لإجراء-مباحثات-قريبة-في-بغداد-1062345769.html

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