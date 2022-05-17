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إيران تعلن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الإمارات
إيران تعلن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الإمارات
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "دفء العلاقات بين الدول الجارة يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:50+0000
2022-05-17T06:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأعلن عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، عن "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات"، قائلا: "نشد على أيدي جيراننا بحرارة. دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة".وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان التقى، أمس الاثنين، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، في أبوظبي.وقدم عبد اللهيان التعازي بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وتباحث مع الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إيران تعلن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الإمارات

06:50 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / RYAN CARTERوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقدم التعازي لرئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقدم التعازي لرئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / RYAN CARTER
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "دفء العلاقات بين الدول الجارة يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة".
وأعلن عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، عن "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات"، قائلا: "نشد على أيدي جيراننا بحرارة. دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة".
وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان التقى، أمس الاثنين، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، في أبوظبي.
وقدم عبد اللهيان التعازي بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وتباحث مع الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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