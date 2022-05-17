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https://arabic.sputniknews.com/20220517/استهداف-قاعدة-أمريكية-في-ريف-الحسكة-شمال-شرقي-سوريا-بقذائف-صاروخية-1062323327.html
استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا بقذائف صاروخية
استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا بقذائف صاروخية
استهدفت عدة قذائف صاروخية ليلة أمس الاثنين، قاعدة أمريكية في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:49+0000
2022-05-17T06:49+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "عدة قذائف صاروخية استهدفت قبيل منتصف الليل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي بالريف الجنوبي".وأضافت: "إحدى القذائف استهدفت مساكن الجبسة حيث مطار قاعدة الاحتلال بينما استهدفت قذيفة أخرى مقر مديرية حقول الجبسة الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأمريكي لتصنيع الطائرات المسيرة لميليشيا "قسد" المرتبطة بها".ولفتت الوكالة إلى سماع أصوات سيارات الإسعاف من جهة القاعدة بالتوازي مع تحليق طيران مكثف في أجواء المنطقة واستنفار لمسلحي ميليشيا "قسد" في مدينة الشدادي بينما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو مصابين جراء الاستهداف.
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العالم العربي

استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا بقذائف صاروخية

06:49 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaقاعدة "قصر يلدا" التي كانت قوات الاحتلال الأمريكية قد اتخذتها قاعدة لها في شمال شرق سوريا
قاعدة قصر يلدا التي كانت قوات الاحتلال الأمريكية قد اتخذتها قاعدة لها في شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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استهدفت عدة قذائف صاروخية ليلة أمس الاثنين، قاعدة أمريكية في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "عدة قذائف صاروخية استهدفت قبيل منتصف الليل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي بالريف الجنوبي".
وأضافت: "إحدى القذائف استهدفت مساكن الجبسة حيث مطار قاعدة الاحتلال بينما استهدفت قذيفة أخرى مقر مديرية حقول الجبسة الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأمريكي لتصنيع الطائرات المسيرة لميليشيا "قسد" المرتبطة بها".
ولفتت الوكالة إلى سماع أصوات سيارات الإسعاف من جهة القاعدة بالتوازي مع تحليق طيران مكثف في أجواء المنطقة واستنفار لمسلحي ميليشيا "قسد" في مدينة الشدادي بينما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو مصابين جراء الاستهداف.
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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13 مايو, 19:01 GMT
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