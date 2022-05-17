https://arabic.sputniknews.com/20220517/اكتشاف-سن-لفتاة-دينيسوفان-غامضة-تكشف-عن-صنف-جديد-من-البشر-فيديو--1062366220.html

اكتشاف سن لفتاة "دينيسوفان" غامضة تكشف عن صنف جديد من البشر... فيديو

اكتشاف سن لفتاة "دينيسوفان" غامضة تكشف عن صنف جديد من البشر... فيديو

اكتشف العلماء ضرسا قديما، من المحتمل أن ينتمي إلى فتاة عاشت قبل 164 ألف عام في كهف يعرف الآن باسم "لاوس" الأمر الذي اعتبره العلماء دليلا على وجود نسب بشري غامض... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T19:47+0000

2022-05-17T19:47+0000

2022-05-17T19:47+0000

علوم

مجتمع

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وجدت دراسة جديدة أن هذا الصنف من البشر عاش في سيبيريا والصين أيضا في جنوب شرق آسيا.وقال المؤلف والمشارك في الدراسة المنشورة في مجلة "nature" العلمية، كليمان زانولي، عالم الأنثروبولوجيا القديمة بجامعة بوردو في فرنسا، إن "هذا يدل على أن (بشر) دينيسوفان عاشوا في مجموعة واسعة من البيئات وخطوط العرض وكانوا قادرين على التكيف مع الظروف القاسية، من الجبال الباردة في ألتاي (في روسيا) والتبت إلى الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا".وأضاف زانولي في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية: "أشارت الدراسات الجينية إلى أن دينيسوفان تكيفت مع المرتفعات العالية والمناخات الباردة، لكننا نعلم الآن أيضا أنهم كانوا يعيشون في مناخات أكثر دفئا ورطوبة وعلى ارتفاعات منخفضة".وقدر بحث سابق أن أسلاف البشر المعاصرين انفصلوا منذ حوالي 700 ألف عام عن النسب الذي أدى إلى ظهور إنسان نياندرتال ودينيسوفان، وانفصل أسلاف إنسان نياندرتال ودينيسوفان عن بعضهم البعض منذ حوالي 400 ألف عام. ومع ذلك، أظهر التحليل الجيني لأحفوريات هذه السلالات المنقرضة أنها ظلت قريبة بما يكفي للتزاوج مع الإنسان الحديث.وادعى العلماء الذين اكتشفوا جمجمة في الصين يطلق عليها اسم "رجل التنين" أنها تنتمي إلى نوع تم اكتشافه حديثًا، هو إنسان "هومو لونجي"، لكن العديد من الباحثين الآخرين يشتبهون في أنها قد تكون جمجمة "دينيسوفان".وقد يكون السن الجديد أول دليل أحفوري على إنسان "الدينيسوفان" في جنوب شرق آسيا. وقال المؤلف المشارك للدراسة فابريس ديميتر، عالم الأنثروبولوجيا القديمة بجامعة كوبنهاغن، لمجلة "Live Science"، إن "أي أحفورة إضافية موصوفة على أنها إنسان دينيسوفان ذات صلة بفهم بيولوجيتها وتطورها بشكل أفضل".من خلال تحليل البروتينات في مينا السن المكتشف، أكد الفريق أنه من جنس الإنسان، كما يشير غياب البروتينات المرتبطة "بالكروموسوم Y" إلى أن السن جاء من أنثى.

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