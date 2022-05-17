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الأرصاد المصرية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الأرصاد المصرية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر انحفاض معدلات درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من السبت المقبل. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:23+0000
2022-05-17T16:23+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها إنه "اعتبارا من السبت المقبل 21 مايو، تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".وتوقعت الهيئة بحسب البيان أن تصل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحرى العظمى إلى 27 درجة مئوية، وفقا لموقع اليوم السابع.وشهد أغلب المحافظات المصرية اليوم الثلاثاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.ووصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم إلى 30 درجة مئوية، بينما وصلت إلى 40 في محافظة أسوان جنوب البلاد.
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الأرصاد المصرية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

16:23 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الذهاب إلى بنك الصورجسر قصر النيل، القاهرة، مصر
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر انحفاض معدلات درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من السبت المقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه "اعتبارا من السبت المقبل 21 مايو، تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".
وتوقعت الهيئة بحسب البيان أن تصل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحرى العظمى إلى 27 درجة مئوية، وفقا لموقع اليوم السابع.
وشهد أغلب المحافظات المصرية اليوم الثلاثاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
ووصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم إلى 30 درجة مئوية، بينما وصلت إلى 40 في محافظة أسوان جنوب البلاد.
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