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https://arabic.sputniknews.com/20220517/الأمطار-الغزيرة-تغرق-شوارع-الهند-وتقتل-11-شخصا-فيديو-1062367984.html
الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الهند وتقتل 11 شخصا... فيديو
الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الهند وتقتل 11 شخصا... فيديو
تعرضت الهند لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية نتج عنها مقتل نحو 11 شخصا، شمال شرقي البلاد. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:15+0000
2022-05-17T20:15+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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وتعرضت العديد من المناطق في شمال شرقي الهند للأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.وتسببت الفيضانات في إغلاق العديد من الطرق وخطوط السكك الحديدية وتسببت في غزل نحو 200 ألف شخص بمنطقة ديما هاسو التابعة لولاية أسام.وتدخل الجيش الهندي لتقديم المساعدات للمتضررين مستخدما مروحيات للمناطق التي يصعب الوصول إليها.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" اجتياح المياه الغزيرة للشوارع بمناطق تساقط الأمطار بينما تحاول بعض السيارات عبور المياه التي تكاد تغطيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/116-قتيلا-نتيجة-فيضانات-وانهيارات-أرضية-في-الهند-ونبيال-1050483410.html
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العالم, أخبار الهند اليوم

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الهند وتقتل 11 شخصا... فيديو

20:15 GMT 17.05.2022
© AP Photo / Anupam Nathفيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020
فيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Anupam Nath
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تعرضت الهند لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية نتج عنها مقتل نحو 11 شخصا، شمال شرقي البلاد.
وتعرضت العديد من المناطق في شمال شرقي الهند للأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
وتسببت الفيضانات في إغلاق العديد من الطرق وخطوط السكك الحديدية وتسببت في غزل نحو 200 ألف شخص بمنطقة ديما هاسو التابعة لولاية أسام.
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وتدخل الجيش الهندي لتقديم المساعدات للمتضررين مستخدما مروحيات للمناطق التي يصعب الوصول إليها.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" اجتياح المياه الغزيرة للشوارع بمناطق تساقط الأمطار بينما تحاول بعض السيارات عبور المياه التي تكاد تغطيها.
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