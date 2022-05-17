https://arabic.sputniknews.com/20220517/الأمير-تشارلز-يسلط-الضوء-على-الانتهاكات-بحق-سكان-كندا-الأصليين-1062370287.html

الأمير تشارلز يسلط الضوء على الانتهاكات بحق سكان كندا الأصليين

الأمير تشارلز يسلط الضوء على الانتهاكات بحق سكان كندا الأصليين

أكد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على أهمية الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبت في الماضي بحق سكان كندا الأصليين. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T21:51+0000

2022-05-17T21:51+0000

2022-05-17T21:52+0000

أخبار كندا

أخبار الأمير تشارلز

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049099154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95eec78d5da410e083061b35c7b81189.jpg

جاءت تصريحات الأمير تشارلز في الوقت الذي بدأ فيه زيارة تستغرق ثلاثة أيام في كندا مع زوجته كاميلا، بحسب وكالة "فرانس برس".وتحظى زيارته التي يمثل فيها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية باهتمام زائد عن أي وقت مضى بشأن دوره المستقبلي بسبب تقدم والدته في السن وتدهور حالتها الصحية.وفي مدينة سانت جونز الواقعة بجزيرة نيوفاوندلاند، جرت مراسم الترحيب بتشارلز وكاميلا، من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو، بالإضافة إلى أول حاكم عام لكندا من السكان الأصليين ماري سيمون، وقادة السكان الأصليين.وخلال الاستقبال سرعان ما صعد تاريخ البلاد من الانتهاكات بحق السكان الأصليين إلى الواجهة.وقال الأمير تشارلز: "يجب أن نجد سبلا جديدة للتصالح مع جوانب الماضي الأكثر قتامة وصعوبة. الاعتراف والمصالحة والسعي لتحقيق الأفضل، عملية تبدأ بالاستماع".وأضاف: "أعلم ان زيارتنا هنا هذا الأسبوع تأتي في لحظة مهمة، مع تعهد السكان الأصليين والسكان الآخرين في أنحاء كندا بالتفكير بأمانة وصراحة في الماضي، وصياغة علاقة جديدة في المستقبل".عبر تشارلز عن تطلعه إلى مناقشة "العملية الحيوية للمصالحة في هذا البلد" مع سيمون، الذي عين العام الماضي أول حاكم عام في كندا من السكان الأصليين.يشار إلى أنه وفي سبتمبر عام 2017، أقر رئيس الوزراء جاستن ترودو بما تعرض له السكان الأصليون من "إذلال وإهمال وسوء معاملة" في الماضي، وتعهد في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحسين حياة السكان الأصليين في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/الأمير-تشارلز-يتعرض-لانتقادات-بسبب-دعمه-لمبادرة-تخصيص-أقنعة-للأبقار-1061745492.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار كندا, أخبار الأمير تشارلز