https://arabic.sputniknews.com/20220517/الاستخبارات-الروسية-أمريكا-تجند-أعضاء-منظمات-إرهابية-لإشراكهم-بالمعارك-في-أوكرانيا-1062355112.html
الاستخبارات الروسية: أمريكا تجند أعضاء منظمات إرهابية لإشراكهم بالمعارك في أوكرانيا
الاستخبارات الروسية: أمريكا تجند أعضاء منظمات إرهابية لإشراكهم بالمعارك في أوكرانيا
أفادت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للمعلومات، تعمل بنشاط على تجنيد حتى أعضاء المنظمات الإرهابية... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:53+0000
2022-05-17T14:53+0000
2022-05-17T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيات الاستخبارات الخارجية الروسية: "في أبريل/نيسان، وبمشاركة أجهزة المخابرات الأمريكية، تم إطلاق سراح حوالي 60 مسلحا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عاما من سجون يسيطر عليها الأكراد السوريون، وتم نقلهم بعد ذلك إلى منطقة قاعدة التنف الأمريكية للتدريب القتالي ونقلهم لاحقًا إلى أوكرانيا".أشارت الاستخبارات الروسية، إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، تعطى الأولوية للمهاجرين من دول القوقاز وآسيا الوسطى، وتهدف الفصائل الخاصة شكلت منهم بشكل أساسي، إلى التخريب والأعمال الإرهابية ضد القوات الروسية في سوريا، والآن في أوكرانيا".وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية، قد أعلنت في 4 مارس/آذار، أن قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من المخطط استخدامهم في دونباس.وأشار التقرير في شهر مارس إلى أن "الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالة-الاستخبارات-الروسية-قاعدة-التنف-الأميركية-في-سوريا-تحولت-إلى-مركز-إرهابي-1062354889.html
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روسيا, رصد عسكري
الاستخبارات الروسية: أمريكا تجند أعضاء منظمات إرهابية لإشراكهم بالمعارك في أوكرانيا
14:53 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 15:15 GMT 17.05.2022) تابعنا عبر
أفادت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للمعلومات، تعمل بنشاط على تجنيد حتى أعضاء المنظمات الإرهابية كمرتزقة للمشاركة في المعارك في أوكرانيا، بما في ذلك من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
وجاء في بيات الاستخبارات الخارجية الروسية: "في أبريل/نيسان، وبمشاركة أجهزة المخابرات الأمريكية، تم إطلاق سراح حوالي 60 مسلحا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عاما من سجون يسيطر عليها الأكراد السوريون، وتم نقلهم بعد ذلك إلى منطقة قاعدة التنف الأمريكية للتدريب القتالي ونقلهم لاحقًا إلى أوكرانيا".
وفقا للاستخبارات الروسية "فإن ما يصل إلى 500 من داعش الموالين لواشنطن وجهاديين آخرين يتم "إعادة تدريبهم" هناك في نفس الوقت".
أشارت الاستخبارات الروسية
، إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، تعطى الأولوية للمهاجرين من دول القوقاز وآسيا الوسطى، وتهدف الفصائل الخاصة شكلت منهم بشكل أساسي، إلى التخريب والأعمال الإرهابية ضد القوات الروسية في سوريا، والآن في أوكرانيا".
وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية، قد أعلنت في 4 مارس/آذار، أن قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من المخطط استخدامهم في دونباس.
وأشار التقرير في شهر مارس إلى أن "الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا".