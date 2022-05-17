https://arabic.sputniknews.com/20220517/البرلمان-الأوروبي-يهنئ-الإمارات-بانتخاب-محمد-بن-زايد-رئيسا-1062353267.html
البرلمان الأوروبي يهنئ الإمارات بانتخاب محمد بن زايد رئيسا
البرلمان الأوروبي يهنئ الإمارات بانتخاب محمد بن زايد رئيسا
وجه البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التهنئة لدولة الإمارات بانتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:25+0000
2022-05-17T14:25+0000
2022-05-17T14:26+0000
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وأعربت رئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، هناء نيومان، عن تمنياتها لدولة الإمارات المزيد من الازدهار في ظل العهد الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقدم البرلمان الأوروبي تعازيه لشعب وحكومة دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، وقالت نيومان في بيان "أتقدم مع زملائي بأحر التعازي لشعب ولحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى ما حققه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من نمو وتطور سريع لدولة الإمارات، ما جعلها مركزا عالميا للتجارة والتبادل الثقافي والسياحة.وأكدت أن وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية سيواصل العمل على ترسيخ شراكة سياسية وبرلمانية قوية ودائمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلسها الوطني الاتحادي.وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، يوم السبت، بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الكرملين-الرئيس-بوتين-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-بمناسبة-انتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062217833.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي يهنئ الإمارات بانتخاب محمد بن زايد رئيسا
14:25 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 17.05.2022) تابعنا عبر
وجه البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التهنئة لدولة الإمارات بانتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة.
وأعربت رئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، هناء نيومان، عن تمنياتها لدولة الإمارات المزيد من الازدهار في ظل العهد الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقدم البرلمان الأوروبي تعازيه لشعب وحكومة دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، وقالت نيومان في بيان "أتقدم مع زملائي بأحر التعازي لشعب ولحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى ما حققه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من نمو وتطور سريع لدولة الإمارات، ما جعلها مركزا عالميا للتجارة والتبادل الثقافي والسياحة.
وأكدت أن وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية سيواصل العمل على ترسيخ شراكة سياسية وبرلمانية قوية ودائمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلسها الوطني الاتحادي.
وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة
في الإمارات، يوم السبت، بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".