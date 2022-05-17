https://arabic.sputniknews.com/20220517/التقاط-أول-مشاهد-تاريخية-لـالعملاق-اللطيف-الذي-يربط-مجرتنا-بعضها-ببعض-فيديو--1062367620.html
التقاط أول مشاهد تاريخية لـ"العملاق اللطيف" الذي يربط مجرتنا بعضها ببعض... فيديو
التقاط أول مشاهد تاريخية لـ"العملاق اللطيف" الذي يربط مجرتنا بعضها ببعض... فيديو
التقط علماء الفلك، في سابقة تاريخية، أول صورة رائعة لثقب أسود هائل في قلب مجرتنا "درب التبانة". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:06+0000
2022-05-17T20:06+0000
2022-05-17T20:06+0000
نادي الفيديو
علوم
مجتمع
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وتُظهر الصورة التي انتظرها العلماء بفارغ الصبر، وكشف عنها أخيرا للعالم، قلب "القوس A"، الذي تبلغ كتلته حوالي 4.3 مليون مرة كتلة شمسنا ويقع على بعد حوالي 27000 سنة ضوئية من الأرض.وقال الخبراء إنه، بسبب بعده عن أرضنا، يبدو بنفس حجم "الكعكة" على سطح القمر في السماء.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "ديلي ميل"، فإنه أثناء الإعلان عن المشاهد الجديدة، خلال مؤتمر بث في وقت واحد حول العالم، أطلق الباحث فوريل أوزيل، من جامعة أريزونا على الثقب الأسود الجديد لقب "العملاق اللطيف في مركز مجرتنا"، وشبهه بـ"الصمغ الذي يربط المجرة بعضها ببعض".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/اكتشاف-سن-لفتاة-دينيسوفان-غامضة-تكشف-عن-صنف-جديد-من-البشر-فيديو--1062366220.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم, مجتمع
التقاط أول مشاهد تاريخية لـ"العملاق اللطيف" الذي يربط مجرتنا بعضها ببعض... فيديو
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التقط علماء الفلك، في سابقة تاريخية، أول صورة رائعة لثقب أسود هائل في قلب مجرتنا "درب التبانة".
وتُظهر الصورة التي انتظرها العلماء بفارغ الصبر، وكشف عنها أخيرا للعالم، قلب "القوس A"، الذي تبلغ كتلته حوالي 4.3 مليون مرة كتلة شمسنا ويقع على بعد حوالي 27000 سنة ضوئية من الأرض.
وقال الخبراء إنه، بسبب بعده عن أرضنا، يبدو بنفس حجم "الكعكة" على سطح القمر في السماء.
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "ديلي ميل"، فإنه أثناء الإعلان عن المشاهد الجديدة، خلال مؤتمر بث في وقت واحد حول العالم، أطلق الباحث فوريل أوزيل، من جامعة أريزونا على الثقب الأسود الجديد لقب "العملاق اللطيف في مركز مجرتنا"، وشبهه بـ"الصمغ الذي يربط المجرة بعضها ببعض".