https://arabic.sputniknews.com/20220517/التلفزيون-الإيراني-ينشر-تفاصيل-حول-اعتقال-مواطنين-فرنسيين-بتهمة-التجسس-1062326649.html
التلفزيون الإيراني ينشر تفاصيل حول اعتقال مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس
التلفزيون الإيراني ينشر تفاصيل حول اعتقال مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس
نشر التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال مواطنين فرنسيين اثنين، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، والقيام بعمليات تجسس. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T08:37+0000
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العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن المعتقلين كانا يعملان على "خلق حالة من عدم الأمن وإثارة الاضطرابات في إيران، من خلال تشكيل احتجاجات نقابية (نقابة المعلمين)، وتحويل مسارها من المطالب العادية إلى الفوضى"، مضيفا أن "الجاسوسين فرنسيين جاءا إلى إيران بتأشيرة سياحية؛ لكن تم اكتشاف نشاطهما في احتجاجات المعلمين، التي جرت قبل أيام في عدد من المدن داخل البلاد".وتابع: "وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية رصدت، منذ البداية، الجاسوسين اللذين أتيا إلى إيران من تركيا"، مشيرا إلى أن "مراقبة وزارة الأمن لبعض وجهات هذين الشخصين، أظهرت أن هدفهما لم يكن السياحة، حيث رصدت وزارة الأمن والاستخبارات في البلاد مشاركة هذين الشخصين في اجتماعات تنظيمية وتنسيقية مع بعض الأشخاص، الذين اعتبروا أنفسهم من أعضاء نقابة المعلمين".هذا وأجرت قنوات معارضة للنظام الإيراني مقابلات متلفزة للفرنسيين وأعضاء الاتصال بهم الإيرانيين.واندلعت إضرابات للمعلمين، خلال الأسابيع الماضية، في أنحاء إيران؛ مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. كما شهدت مدن إيرانية مختلفة، هذا الأسبوع، احتجاجات شعبية؛ رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية. واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس، الغرب بإرسال جواسيس إلى بلاده، لزعزعة استقرار وأمن البلاد؛ وطالب فرنسا تحديدا بعدم إرسال الجواسيس، والكف عن زعزعة أمن بلاده. جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها اعتقلت أوروبيين اثنين. من جهة ثانية، نددت فرنسا، الخميس الماضي، بالاعتقال الذي وصفته بأنه "لا أساس له"؛ وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفرنسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/إيران-تعلن-فتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-مع-الإمارات-1062323474.html
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العالم, إيران
التلفزيون الإيراني ينشر تفاصيل حول اعتقال مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس
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نشر التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال مواطنين فرنسيين اثنين، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، والقيام بعمليات تجسس.
طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن المعتقلين كانا يعملان على "خلق حالة من عدم الأمن وإثارة الاضطرابات في إيران، من خلال تشكيل احتجاجات نقابية (نقابة المعلمين)، وتحويل مسارها من المطالب العادية إلى الفوضى"، مضيفا أن "الجاسوسين فرنسيين جاءا إلى إيران بتأشيرة سياحية؛ لكن تم اكتشاف نشاطهما في احتجاجات المعلمين، التي جرت قبل أيام في عدد من المدن داخل البلاد".
وتابع: "وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية رصدت، منذ البداية، الجاسوسين اللذين أتيا إلى إيران من تركيا"، مشيرا إلى أن "مراقبة وزارة الأمن لبعض وجهات هذين الشخصين، أظهرت أن هدفهما لم يكن السياحة، حيث رصدت وزارة الأمن والاستخبارات في البلاد مشاركة هذين الشخصين في اجتماعات تنظيمية وتنسيقية مع بعض الأشخاص، الذين اعتبروا أنفسهم من أعضاء نقابة المعلمين".
هذا وأجرت قنوات معارضة للنظام الإيراني مقابلات متلفزة للفرنسيين وأعضاء الاتصال بهم الإيرانيين.
واندلعت إضرابات للمعلمين، خلال الأسابيع الماضية، في أنحاء إيران؛ مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. كما شهدت مدن إيرانية مختلفة، هذا الأسبوع، احتجاجات شعبية؛ رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس، الغرب بإرسال جواسيس إلى بلاده، لزعزعة استقرار وأمن البلاد؛ وطالب فرنسا تحديدا بعدم إرسال الجواسيس، والكف عن زعزعة أمن بلاده. جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها اعتقلت أوروبيين اثنين.
من جهة ثانية، نددت فرنسا، الخميس الماضي، بالاعتقال الذي وصفته بأنه "لا أساس له"؛ وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفرنسيين.