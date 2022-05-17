https://arabic.sputniknews.com/20220517/الجنيه-المصري-يرتفع-هامشيا-أمام-الدولار-1062367818.html
الجنيه المصري يرتفع هامشيا أمام الدولار
الجنيه المصري يرتفع هامشيا أمام الدولار
ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك، مواصلا مسيرته الإيجابية على مدار الأيام القليلة الماضية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:08+0000
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اقتصاد
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وسجل الدولار في بداية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة المصرية، 18.32 جنيه للبيع، وفق ما أوضحه الموقع الرسمي للبنك المركزي، لكنه تراجع لاحقا إلى 18.29 جنيه، لتسجل العملة المصرية ارتفاعا بنسبة 0.11%، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".وبحسب صحيفة "المصري اليوم" كانت أفضل عرض سعر لبيع الدولار في في مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث بلغ 18.26 جنيه، وكان أفضل سعر شراء لدى بنك مصر حيث بلغ 18.29 جنيه.في شهر مارس/ آذار الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماع مفاجئ لمجلس إدارته، وسمح بخفض قيمة الجنيه بنحو 15%، وسط ضغوط حادة على تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، بما في ذلك رفع الفائدة على الدولار.وفي وقت سابق من الشهر الشهر الماضي، وصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المصرية 18.61 جنيه، وهو أعلى مستوى في أعقاب الخفض الأخير، لكنه الجنيه تعافى قليلا على مدار الأيام الماضية.بالأمس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن السوق المصري فقد ما يقرب من 20 مليار دولار من "الأموال الساخنة" منذ بداية العام بسبب الأوضاع العالمية، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا وتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص على مدار 4 سنوات، ضمن خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية.كما قال مدبولي إن مصر تستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% إلى 65%.وبيّن أنه "سيتم طرح 10 شركات تابعة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية هذا العام"، مضيفا أنه "سيجري دمج 7 مواني وطرح جزء منها في البورصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تعتزم-بيع-أصول-بقيمة-40-مليار-دولار-لمواجهة-الأزمة-الاقتصادية-1062256575.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
الجنيه المصري يرتفع هامشيا أمام الدولار
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ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك، مواصلا مسيرته الإيجابية على مدار الأيام القليلة الماضية.
وسجل الدولار في بداية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة المصرية، 18.32 جنيه للبيع، وفق ما أوضحه الموقع الرسمي للبنك المركزي، لكنه تراجع لاحقا إلى 18.29 جنيه، لتسجل العملة المصرية ارتفاعا بنسبة 0.11%، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".
وبحسب صحيفة "المصري اليوم" كانت أفضل عرض سعر لبيع الدولار في في مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث بلغ 18.26 جنيه، وكان أفضل سعر شراء لدى بنك مصر حيث بلغ 18.29 جنيه.
في شهر مارس/ آذار الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماع مفاجئ لمجلس إدارته، وسمح بخفض قيمة الجنيه بنحو 15%، وسط ضغوط حادة على تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، بما في ذلك رفع الفائدة على الدولار
.
وفي وقت سابق من الشهر الشهر الماضي، وصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المصرية 18.61 جنيه، وهو أعلى مستوى في أعقاب الخفض الأخير، لكنه الجنيه تعافى قليلا على مدار الأيام الماضية.
بالأمس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن السوق المصري فقد ما يقرب من 20 مليار دولار
من "الأموال الساخنة" منذ بداية العام بسبب الأوضاع العالمية، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا وتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.
أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص على مدار 4 سنوات، ضمن خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
كما قال مدبولي إن مصر تستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% إلى 65%.
وبيّن أنه "سيتم طرح 10 شركات
تابعة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية هذا العام"، مضيفا أنه "سيجري دمج 7 مواني وطرح جزء منها في البورصة".