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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" تسللت عبرت الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" تسللت عبرت الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحـزب الله اللبناني بعد اجتيازها الأجواء من لبنان إلى إسرائيل. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T09:08+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة درون تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أدرعي، أن "المسيرة كانت تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث"، متابعا: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي هدد لبنان، الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان".وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".وشن الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.من جانبه، أصدر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، بيانا حول "العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان". وأوضح أن "6 قذائف سقطت بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا، فيما سقطت 10 قذائف في منطقة "أم الرب" جنوب بلدة الضهيرة، وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية".وأشار إلى أن "القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين، مروحين وزبقين، أسفرت عن اشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين".

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله