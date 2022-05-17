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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/الجيش-الروسي-يضمن-عدم-عودة-النازيين-الجدد-إلى-جنوب-أوكرانيا-1062322001.html
الجيش الروسي يضمن عدم عودة النازيين الجدد إلى جنوب أوكرانيا
الجيش الروسي يضمن عدم عودة النازيين الجدد إلى جنوب أوكرانيا
أكد مسؤول السلطة التشريعية الروسية أن الجيش الروسي لن يغادر مناطق محررة في جنوب أوكرانيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T05:39+0000
2022-05-17T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ولذلك فإن من المستحيل أن يستعيد النازيون الجدد والقوميون المتطرفون السيطرة على هذه المناطق.وقال يفيم فيكس، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي لإقليم القرم لـ"سبوتنيك": "على السكان المحليين ألا يخشوا من احتمال عودة القوميين المتطرفين والنازيين الجدد الأوكرانيين، فمزاعم الدعاية الأوكرانية حول استعدادات للهجوم خدعة جديدة، إذ أن جيشنا لن يرحل عن مناطق محررة في أوكرانيا، وسيظل يضمن الحفاظ على أمن هذه المناطق".وأضاف أن عدد المناطق المحرَّرة من النظام النازي العسكري الأوكراني سيتزايد.وقد حررت القوات الروسية، التي تنفذ العملية الخاصة الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني في حملات قمعية ضد مناوئي الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا وأجزاء من مقاطعة زابوروجيه.ونوه رئيس السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إلى أن مقاطعة خيرسون أصبحت جزءا من روسيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يضمن عدم عودة النازيين الجدد إلى جنوب أوكرانيا

05:39 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورنقطة الضبط الأمني في مقاطعة خيرسون
نقطة الضبط الأمني في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أكد مسؤول السلطة التشريعية الروسية أن الجيش الروسي لن يغادر مناطق محررة في جنوب أوكرانيا.
ولذلك فإن من المستحيل أن يستعيد النازيون الجدد والقوميون المتطرفون السيطرة على هذه المناطق.
وقال يفيم فيكس، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي لإقليم القرم لـ"سبوتنيك": "على السكان المحليين ألا يخشوا من احتمال عودة القوميين المتطرفين والنازيين الجدد الأوكرانيين، فمزاعم الدعاية الأوكرانية حول استعدادات للهجوم خدعة جديدة، إذ أن جيشنا لن يرحل عن مناطق محررة في أوكرانيا، وسيظل يضمن الحفاظ على أمن هذه المناطق".
وأضاف أن عدد المناطق المحرَّرة من النظام النازي العسكري الأوكراني سيتزايد.
وقد حررت القوات الروسية، التي تنفذ العملية الخاصة الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني في حملات قمعية ضد مناوئي الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا وأجزاء من مقاطعة زابوروجيه.
ونوه رئيس السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إلى أن مقاطعة خيرسون أصبحت جزءا من روسيا.
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