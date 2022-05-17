https://arabic.sputniknews.com/20220517/الجيش-الليبي-نأمل-أن-يكون-دخول-حكومة-باشاغا-إلى-طرابلس-خطوة-لإصلاح-حال-البلد-ونهاية-التلاعب-الدولي-1062325217.html

الجيش الليبي: نأمل أن يكون دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس خطوة لإصلاح حال البلد ونهاية التلاعب الدولي

الجيش الليبي: نأمل أن يكون دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس خطوة لإصلاح حال البلد ونهاية التلاعب الدولي

رحب الجيش الليبي بدخول رئيس الحكومة الجديدة المكلة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، العاصمة الليبية، طرابلس. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T08:07+0000

2022-05-17T08:07+0000

2022-05-17T08:07+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن "القرار الليبي الليبي دخل العاصمة لمباشرة مهام حكومة الاستقرار"، معربا عن أمله أن "تكون خطوة للبدء في إصلاح حال البلد واستقراره وتحقيق ما يصبوا إليه الليبيون في وطنهم لقطع الطريق على مخططات تمطيط وتدوير الأزمة الليبية ونهاية التلاعب الدولي بمصير البلاد".وأشار المحجوب إلى أن دخول الحكومة إلى طرابليس أعقبه "أصوات رماية كثيفة ومواجهات في عدة مناطق".يأتي ذلك في وقت قال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إن "رئيس الوزراء فتحي باشاغا غادر طرابلس، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إليها أمس".وحسب بيان المكتب الإعلامي الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن رئيس الوزراء وصل أمس وعدد من أعضاء الحكومة إلى طرابلس.وتابع البيان أن باشاغا والوزراء غادروا "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سايق اليوم، بأن "اشتباكات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، بعد وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا إلى المدينة".وقال سياسي وقائد جماعة مسلحة، بحسب "رويترز"، إن "الاشتباكات حدثت بعد وصول باشاغا إلى المدينة على الرغم من رفض حكومة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة".وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت مقاتلين في مناطق في وسط طرابلس وحول الميناء، في حين سُمع صوت أسلحة آلية.وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء، وصول رئيس الحكومة الليبية رفقة وزرائه إلى العاصمة طرابلس، مؤكدا على استعداد الحكومة لمباشرة أعمالها بالعاصمة.ووفقا لبيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "يعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عن وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم