https://arabic.sputniknews.com/20220517/الخارجية-الإسرائيلية-تحتفي-بعادل-إمام-في-عيد-ميلاده-الـ82-1062331423.html

الخارجية الإسرائيلية تحتفي بعادل إمام في عيد ميلاده الـ82

الخارجية الإسرائيلية تحتفي بعادل إمام في عيد ميلاده الـ82

هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية الممثل المصري عادل إمام بذكرى عيد ميلاده الـ82 متنمية له دوام التألق. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T10:10+0000

2022-05-17T10:10+0000

2022-05-17T10:10+0000

مصر

أخبار الفنانين في مصر

أخبار مصر الآن

المجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102811/06/1028110676_0:0:4697:2643_1920x0_80_0_0_702d63d007b1c723ad76f97df65cbf06.jpg

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، على فيسبوك، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لعادل إمام، وعلقت عليها "في عيد ميلاد زعيم الكوميديا الـ82، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى الخمسين عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني والتمنيات بالعمر المديد والمزيد من الضحك سوية. ودوام التألق".وأضافت الصفحة أن الجمهور الإسرائيلي تعرف على عادل إمام من خلال الأفلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة في إسرائيل أيام الجمعة بعد الظهر، مشيره إلى أنه "كان يواكبها الفقير والغني والسياسي والانسان العادي".وقدم عادل إمام على مدار تاريخه الفني الذي بدأه في أوائل ستينيات القرن الماضي، العديد من الأعمال الفنية وصلت إلى نحو 126 فيلما و16 مسلسلا و11 مسرحية ومسلسل إذاعي، ومن بين هذه الأعمال قدم 3 مسلسلات لها علاقة بإسرائيل الأول مسلسل "دموع في عيون وقحة" (1980) وجسد فيه شخصية "جمعة الشوال" جاسوس مصري يخدع المخابرات الإسرائيلية وهو مسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، ثم في عام 2005 قدم فيلم "السفارة في العمارة" الذي جسد فيه عادل إمام شخصية مواطن مصري يقيم في الإمارات لسنوات طويلة ويضطر للعودة القاهرة فيكتشف وجود مقر السفارة الإسرائيلية في نفس العمارة التي توحد بها شقته، فيبدأ في إجراءات طردها من العمارة، وخلال الفيلم يبرز الموقف الشعبي المصري الرافض للعلاقات مع إسرائيل، وسخر عادل إمام من شخصية الإسرائيلي في المسلسل في أكثر من موضع.وفي عام 2012 عاد عادل إمام بمسلسل "ناجي عطا الله"، الذي جسد فيه شخصية سفير سابق كان يعمل في إسرائيل ويخطط لسرقة بنك إسرائيلي وخلال المسلسل عرضت الكثير من المشاهد التي تسخر من الطباع الإسرائيلية.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, المجتمع