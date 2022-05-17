https://arabic.sputniknews.com/20220517/الخارجية-الإيرانية-الوضع-في-أوكرانيا-لن-يدمر-العلاقات-الاستراتيجية-بين-موسكو-وطهران---1062322320.html

الخارجية الإيرانية: الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران

الخارجية الإيرانية: الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، إن الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T06:22+0000

2022-05-17T06:22+0000

2022-05-17T06:22+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف: "العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية، ولن نسمح لأي مشكلة بتدمير هذه العلاقات. سنحاول استخدام هذه العلاقات الاستراتيجية مع موسكو وعلاقاتنا الجيدة مع كييف لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي لحقت بشعوب هذه المنطقة".وحول مساعي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال خطيب زاده لسبوتنيك، إن أساس الأزمة الحالية "توسع الناتو أو تجاهل الحقائق في أوروبا، وتجاهل الاعتبارات الأمنية والسياسية للدول، وخاصة روسيا، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل عقود".وتابع: "يجب أن يعلم الناتو، ويجب على الجميع أن يعرفوا أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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