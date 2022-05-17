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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الخارجية-الإيرانية-الوضع-في-أوكرانيا-لن-يدمر-العلاقات-الاستراتيجية-بين-موسكو-وطهران---1062322320.html
الخارجية الإيرانية: الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران
الخارجية الإيرانية: الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، إن الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:22+0000
2022-05-17T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية، ولن نسمح لأي مشكلة بتدمير هذه العلاقات. سنحاول استخدام هذه العلاقات الاستراتيجية مع موسكو وعلاقاتنا الجيدة مع كييف لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي لحقت بشعوب هذه المنطقة".وحول مساعي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال خطيب زاده لسبوتنيك، إن أساس الأزمة الحالية "توسع الناتو أو تجاهل الحقائق في أوروبا، وتجاهل الاعتبارات الأمنية والسياسية للدول، وخاصة روسيا، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل عقود".وتابع: "يجب أن يعلم الناتو، ويجب على الجميع أن يعرفوا أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-روسيا-وإيران-تؤكدان-عزمهما-على-التعاون-دون-اعتبار-للعقوبات-1061191168.html
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الخارجية الإيرانية: الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران

06:22 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، إن الوضع في أوكرانيا لن يدمر العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران، وستحاول إيران استخدام العلاقات مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا.
وأضاف: "العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية، ولن نسمح لأي مشكلة بتدمير هذه العلاقات. سنحاول استخدام هذه العلاقات الاستراتيجية مع موسكو وعلاقاتنا الجيدة مع كييف لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي لحقت بشعوب هذه المنطقة".
وحول مساعي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال خطيب زاده لسبوتنيك، إن أساس الأزمة الحالية "توسع الناتو أو تجاهل الحقائق في أوروبا، وتجاهل الاعتبارات الأمنية والسياسية للدول، وخاصة روسيا، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل عقود".

وتابع: "يجب أن يعلم الناتو، ويجب على الجميع أن يعرفوا أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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