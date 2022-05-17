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https://arabic.sputniknews.com/20220517/الخارجية-التونسية-نسعى-لحل-أزمة-طلابنا-في-الصين-1062329052.html
الخارجية التونسية: نسعى لحل أزمة طلابنا في الصين
الخارجية التونسية: نسعى لحل أزمة طلابنا في الصين
قالت الخارجية التونسية، إنها تسعى لحل المشكلات التي تعترض الطلبة التونسين في الجامعات الصينية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:14+0000
2022-05-17T09:14+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، عقدت الوزارة اجتماع بشأن مشكلات يتعرض لها طلاب تونس في الجامعات الصينية، أدت إلى عودتهم للبلاد مرة أخرى.واجتمعت الوزارة مع عدد من الطلاب التونسيين بعد عودتهم من الصين أمس الاثنين، وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات الطلاب مع الجانب الصيني، بحيث يعودون إلى دراستهم الجامعية. وأضافت الوزراة للطلاب في الاجتماع، أنها تضمن عودتهم قريبا إلى جامعاتهم، بالعمل مع الجانب الصيني ووزارة التعليم العالي التونسية.
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أخبار تونس اليوم

الخارجية التونسية: نسعى لحل أزمة طلابنا في الصين

09:14 GMT 17.05.2022
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© flickr.com / Cernavoda
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قالت الخارجية التونسية، إنها تسعى لحل المشكلات التي تعترض الطلبة التونسين في الجامعات الصينية.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، عقدت الوزارة اجتماع بشأن مشكلات يتعرض لها طلاب تونس في الجامعات الصينية، أدت إلى عودتهم للبلاد مرة أخرى.
واجتمعت الوزارة مع عدد من الطلاب التونسيين بعد عودتهم من الصين أمس الاثنين، وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات الطلاب مع الجانب الصيني، بحيث يعودون إلى دراستهم الجامعية.
وأضافت الوزراة للطلاب في الاجتماع، أنها تضمن عودتهم قريبا إلى جامعاتهم، بالعمل مع الجانب الصيني ووزارة التعليم العالي التونسية.
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