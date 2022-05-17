https://arabic.sputniknews.com/20220517/الخارجية-الروسية-روسيا-تنسحب-من-مجلس-دول-بحر-البلطيق-مع-الاحتفاظ-بتواجدها-في-المنطقة-1062335486.html

الخارجية الروسية: روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق مع الاحتفاظ بتواجدها في المنطقة

الخارجية الروسية: روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق مع الاحتفاظ بتواجدها في المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، انسحاب روسيا من مجلس دول بحر البلطيق، مشيرة إلى أن الانسحاب من المجلس لن يؤثر على تواجدها في المنطقة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T11:50+0000

2022-05-17T11:50+0000

2022-05-17T11:50+0000

روسيا

الخارجية الروسية

البلطيق

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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "ردا على الأعمال العدائية، أرسل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رسالة إلى وزراء الدول الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذلك إلى أمانة المجلس في ستوكهولم، بإخطار الانسحاب من المنظمة؛ وفي الوقت نفسه، قررت الجمعية الفيدرالية الروسية الانسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن انسحاب روسيا من عضوية المجلس لن تؤثر على تواجد البلاد في المنطقة، موضحة أن محاولات إخراج بلدنا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل. سنواصل العمل مع الشركاء المسؤولين، وعقد الفعاليات حول القضايا الرئيسية لتنمية منطقة البلطيق، تراثنا المشترك لحماية مصالح المواطنين".وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن مجلس الدوما الروسي (النواب) أصدر قرارا بشأن انسحاب روسيا من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق.وأضاف أنه "ليس لدينا حوار مع برلمانات معظم هذه الدول سواء داخل هذه المنظمة أو عبر القنوات البرلمانية الدولية".ووفقا له فمسؤولية قطع العلاقات البرلمانية تقع على عاتق أولئك الذين يسعون لتقويض المبادئ الأساسية للمؤتمر ويستخدمونها لشن هجمات على روسيا.

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