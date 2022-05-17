https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدبيبة-يؤكد-استعداد-حكومته-لإجراء-الانتخابات-الليبية-منتصف-العام-ويتهم-باشاغا-بعرقلتها-1062365676.html

الدبيبة يؤكد استعداد حكومته لإجراء الانتخابات الليبية منتصف العام ويتهم باشاغا بعرقلتها

الدبيبة يؤكد استعداد حكومته لإجراء الانتخابات الليبية منتصف العام ويتهم باشاغا بعرقلتها

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا منتصف العام الجاري، متهما حكومة فتحي... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T19:35+0000

2022-05-17T19:35+0000

2022-05-17T19:35+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الدبيبة، في كلمة متلفزة بشأن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر الثلاثاء: "اليوم حاولت مجموعة من المنتحرين سياسيا إثارة الفتنة بالتسلل في ساعات متأخرة من الليل إلى طرابلس ليلا مدججين بالسلاح".وتابع الدبيبة: "لقد وافقت على فتح ممر آمن ليخرجوا من طرابلس"، مشيرا إلى أن "نطمئن كافة البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول والسفارات، بأن الأوضاع الأمنية مستقرة بطرابلس، وأن بإمكانهم أداء واجبهم الطبيعي".وأكد أن "مشروع التمديد والانقلاب قد انتحر سياسيا، واليوم صدرت شهادة وفاته رسميا، ولا مستقبل إلا بالانتخابات"، منوها "الحكومة مستمرة في أداء مهامها كضمان وحيد لليبيين من أجل إجراء الانتخابات".وأشار الدبيبة إلى أن "الحكومة جاهزة لتنفيذ الانتخابات منتصف العام، لكنهم يعرقلون الانتخابات بمنع إصدار قانونها وأقول لهم أمامكم فرصة أخيرة لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات".وبوقت سابق اليوم، أقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مدير الاستخبارات العسكرية عقب توترات مسلحة تزامنت مع محاولة دخول فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الخصم المدعوم من البرلمان للعاصمة.وأعلن المكتب الإعلامي لباشاغا، وصول الأخير رفقة وزرائه إلى طرابلس، استعدادا لمباشرة الحكومة أعمالها بالعاصمة، لكن وسائل إعلام ليبية أشارت لاحقا إلى مغادرته العاصمة بعد الاشتباكات.وأكد "أن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية "الهستيرية" ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها "ساقطة وطنيا وأخلاقيا" ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-تقيل-رئيس-الاستخبارات-العسكرية-1062361617.html

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