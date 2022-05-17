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https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدفاع-الروسية-تعلن-إفشال-هجوم-مضاد-من-قبل-القوات-الأوكرانية-في--منطقة-زابوروجي-1062338745.html
الدفاع الروسية تعلن إفشال هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجي
الدفاع الروسية تعلن إفشال هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إفشال هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:16+0000
2022-05-17T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاول نظام كييف مهاجمة وحدات القوات المسلحة الروسية بكتيبتين آليتين أوكرانيتين من الدبابات ومركبات قتال المشاة في 14 مايو"، بحسب ما ذكرت قناة "Zvezdanews" الروسية على تليغرام.وتابع البيان: "تم الكشف عن تقدم المركبات المدرعة للعدو والتحضير للهجوم عن طريق الطائرات بدون طيار ووسائل الاستخبارات التقنية الروسية، وتعرضت مركبات العدو المدرعة لقصف من الطائرات بدون طيار والمدفعية، وبعد ذلك تم صد هجوم العدو باستخدام الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات".تكبدت سلطات كييف بسبب المغامرة الميؤوس منها خسائر فادحة، حيث تم تدمير 26 دبابة أوكرانية و12 مركبة قتال مشاة. بالإضافة إلى حوالي 100 مسلح".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة-1062328444.html
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الدفاع الروسية تعلن إفشال هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجي

13:16 GMT 17.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إفشال هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاول نظام كييف مهاجمة وحدات القوات المسلحة الروسية بكتيبتين آليتين أوكرانيتين من الدبابات ومركبات قتال المشاة في 14 مايو"، بحسب ما ذكرت قناة "Zvezdanews" الروسية على تليغرام.
وتابع البيان: "تم الكشف عن تقدم المركبات المدرعة للعدو والتحضير للهجوم عن طريق الطائرات بدون طيار ووسائل الاستخبارات التقنية الروسية، وتعرضت مركبات العدو المدرعة لقصف من الطائرات بدون طيار والمدفعية، وبعد ذلك تم صد هجوم العدو باستخدام الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات".
تكبدت سلطات كييف بسبب المغامرة الميؤوس منها خسائر فادحة، حيث تم تدمير 26 دبابة أوكرانية و12 مركبة قتال مشاة. بالإضافة إلى حوالي 100 مسلح".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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