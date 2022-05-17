https://arabic.sputniknews.com/20220517/الرئيس-السنغالي-يدعم-مواطنه-لاعب-باريس-سان-جيرمان-بعد-رفضه-حمل-شعار-داعم-للمثليين-1062360902.html
الرئيس السنغالي يدعم مواطنه لاعب باريس سان جيرمان بعد رفضه حمل شعار داعم للمثليين
الرئيس السنغالي يدعم مواطنه لاعب باريس سان جيرمان بعد رفضه حمل شعار داعم للمثليين
أعرب الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لمواطنه لاعب باريس سان جيرمان لكرة القدم، إدريسا غاي، والذي رفض ارتداء قميص لفريقه ذي تصميم يعبر عن دعم... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:19+0000
2022-05-17T17:19+0000
2022-05-17T17:19+0000
العالم
رياضة
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الرباط - سبوتنيك. وكتب سال في تغريدة موجزة عبر (تويتر)، "أنا أدعم إدريسا غانا غاي. يجب احترام قناعاته الدينية".تتزامن تلك الأنباء مع الاحتفال بما يعرف باليوم العالمي لمكافحة الكراهية ضد المثليين والمتحولين جنسيا في 17 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/باريس-جان-جيرمان-يحسمها-دوناروما-هو-الحارس-الأساسي-ونافاس-للبيع-1062217347.html
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العالم, رياضة
الرئيس السنغالي يدعم مواطنه لاعب باريس سان جيرمان بعد رفضه حمل شعار داعم للمثليين
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أعرب الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لمواطنه لاعب باريس سان جيرمان لكرة القدم، إدريسا غاي، والذي رفض ارتداء قميص لفريقه ذي تصميم يعبر عن دعم للمثلية الجنسية.
الرباط - سبوتنيك. وكتب سال في تغريدة موجزة عبر (تويتر)، "أنا أدعم إدريسا غانا غاي. يجب احترام قناعاته الدينية".
وذكرت تقارير صحفية أن لاعب خط الوسط السنغالي سافر مع فريقه إلى مونبلييه الأسبوع الماضي لمواجهة فريق الأخيرة في الدوري الفرنسي لكنه لم يشارك، ونقلت عن الجهاز الإداري للفريق أن غيابه جاء لـ "أسباب شخصية".
وبرزت مطالبات من عدة جماعات داعمة لحقوق المثليين لتفسير غياب اللاعب.
تتزامن تلك الأنباء مع الاحتفال بما يعرف باليوم العالمي لمكافحة الكراهية ضد المثليين والمتحولين جنسيا في 17 مايو/أيار.