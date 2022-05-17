https://arabic.sputniknews.com/20220517/الرئيس-الصومالي-الجديد-يرحب-بقرار-بايدن-إعادة-نشر-القوات-الأميركية-في-البلاد-1062356423.html
الرئيس الصومالي الجديد يرحب بقرار بايدن إعادة نشر القوات الأميركية في البلاد
الرئيس الصومالي الجديد يرحب بقرار بايدن إعادة نشر القوات الأميركية في البلاد
رحب الرئيس الصومالي المنتخب، حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، بقرار نظيره الأميركي جو بايدن، بإعادة نشر القوات الأميركية في البلاد، بغرض مكافحة الإرهاب. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:22+0000
2022-05-17T15:22+0000
2022-05-17T15:22+0000
العالم
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. ويأتي بيان الرئاسة الصومالية، تعقيبا على إعلان البيت الأبيض، نشر أقل من 500 جنديا أميركيا، مقارنة بـ 750 جنديا كانوا موجودين، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.ويواجه الجيش الصومالي، مدعوما بقوات أميركية، منذ سنوات، جماعة "الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والمنتشرة في الأراضي الصومالية ومنطقة القرن الأفريقي؛ والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.وتشهد البلاد، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الأفريقية. وفاز شيخ محمود بـ 214 صوتا، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي حصل على 110 أصوات فقط. ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات؛ وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الصومال-فرماجو-يهنئ-شيخ-محمود-على-الفوز-بالرئاسة-ويتعهد-بنقل-السلطة-بشكل-سلس-1062352497.html
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العالم, الصومال
الرئيس الصومالي الجديد يرحب بقرار بايدن إعادة نشر القوات الأميركية في البلاد
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رحب الرئيس الصومالي المنتخب، حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، بقرار نظيره الأميركي جو بايدن، بإعادة نشر القوات الأميركية في البلاد، بغرض مكافحة الإرهاب.
القاهرة - سبوتنيك. ويأتي بيان الرئاسة الصومالية، تعقيبا على إعلان البيت الأبيض، نشر أقل من 500 جنديا أميركيا، مقارنة بـ 750 جنديا كانوا موجودين، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
ويواجه الجيش الصومالي، مدعوما بقوات أميركية، منذ سنوات، جماعة "الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والمنتشرة في الأراضي الصومالية ومنطقة القرن الأفريقي؛ والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.
وتشهد البلاد، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الأفريقية.
وفاز شيخ محمود بـ 214 صوتا، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي حصل على 110 أصوات فقط.
ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات؛ وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.