https://arabic.sputniknews.com/20220517/السفير-السعودي-في-لبنان-يعلق-على-نتائج-الانتخابات-1062364181.html
السفير السعودي في لبنان يعلق على نتائج الانتخابات
السفير السعودي في لبنان يعلق على نتائج الانتخابات
علق السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات اللبنانية التي أظهرت خسارة "حزب الله" للأغلبية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T19:01+0000
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وقال البخاري، عبر حسابه على تويتر، في أول تعليق من مسؤول سعودي على نتائج الانتخابات اللبنانية، إن "نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان".وخسرت جماعة "حزب الله" أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات أسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها، حسبما أظهرت النتائج النهائية الثلاثاء.وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/مراسل-سبوتنيك-حزب-الله-وتحالف-14-آذار-يخسران-الأغلبية-في-مجلس-النواب-اللبناني-1062327947.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
السفير السعودي في لبنان يعلق على نتائج الانتخابات
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علق السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات اللبنانية التي أظهرت خسارة "حزب الله" للأغلبية.
وقال البخاري، عبر حسابه على تويتر، في أول تعليق من مسؤول سعودي على نتائج الانتخابات اللبنانية، إن "نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان".
وخسرت جماعة "حزب الله"
أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات أسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها، حسبما أظهرت النتائج النهائية الثلاثاء.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون
، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان
من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".