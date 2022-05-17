https://arabic.sputniknews.com/20220517/الصحة-العالمية-تطلب-من-كوريا-الشمالية-بيانات-حول-انتشار-كورونا-وتعرض-مساعدتها-1062364048.html

الصحة العالمية تطلب من كوريا الشمالية بيانات حول انتشار كورونا وتعرض مساعدتها

الصحة العالمية تطلب من كوريا الشمالية بيانات حول انتشار كورونا وتعرض مساعدتها

طلبت منظمة الصحة العالمية إحصاءات حول حالات كورونا من كوريا الشمالية، وعرضت المساعدة في مكافحة أول تفشي للفيروس في البلاد، معربة عن قلقها بشأن السكان الكوريين... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T18:56+0000

2022-05-17T18:56+0000

2022-05-17T18:56+0000

كوريا الشمالية

منظمة الصحة العالمية

سلالة كورونا الجديدة

فيروس كورونا

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موسكو- سبوتنيك. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس اليوم الثلاثاء: "طلبت منظمة الصحة العالمية من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) تبادل البيانات والمعلومات".وأضاف غبريسوس في إفادة صحفية أن المنظمة عرضت تقديم حزمة من الدعم التقني والإمدادات، بما في ذلك الاختبارات التشخيصية والأدوية الأساسية واللقاحات الجاهزة للنشر في البلد.كما أعرب المدير العام عن قلقه بشأن زيادة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى حقيقة أن سكان كوريا الشمالية لم يتلقون لقاحات مضادة لمرض "كوفيد 19".في وقت سابق من اليوم، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد الوباء، وحث سلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.أبلغت كوريا الشمالية عن أول حالات إصابة بـ"كوفيد 19" الأسبوع الماضي، حيث ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتحور "أوميكرون بي إيه 2".وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية عن انتشار "حمى مجهولة" في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان، ويُعتقد أن الحمى هي عدوى فيروس كورونا المحمولة جوا، لكن العدد الدقيق للمرضى المصابين غير معروف.ومع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن عدد المصابين تجاوز المليون على الأقل منذ الكشف رسميا عن انتشار المرض. فرضت كوريا الشمالية إغلاقا في جميع المدن والمحافظات من أجل احتواء تفشي الفيروس.

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كوريا الشمالية, منظمة الصحة العالمية, سلالة كورونا الجديدة, فيروس كورونا