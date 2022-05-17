https://arabic.sputniknews.com/20220517/الصومال-فرماجو-يهنئ-شيخ-محمود-على-الفوز-بالرئاسة-ويتعهد-بنقل-السلطة-بشكل-سلس-1062352497.html
الصومال.. فرماجو يهنئ شيخ محمود على الفوز بالرئاسة ويتعهد بنقل السلطة بشكل سلس
الصومال.. فرماجو يهنئ شيخ محمود على الفوز بالرئاسة ويتعهد بنقل السلطة بشكل سلس
تعهد الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، بنقل السلطة بشكل سلس للفائز بالانتخابات الأخيرة، حسن شيخ محمود، في نهاية العملية الانتخابية للرئاسة... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:58+0000
2022-05-17T13:58+0000
2022-05-17T13:58+0000
العالم
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الصومالية اليوم الثلاثاء، إن فرماجو استقبل شيخ محمود بقصر الرئاسة، حيث "هنأه وطمأنه على دعمه لتولي المنصب بسلاسة... حيث يستعد لخدمة الصومال وتحقيق آمال مواطنينا".وفاز شيخ محمود بـ 214 صوتا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني على انتخاب الرئيس، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الذي حاز على 110 أصوات فقط.ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.إلى جانب ذلك، تشهد البلاد منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/انتخاب-حسن-شيخ-محمود-رئيسا-للصومال-1062281841.html
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العالم, الصومال
الصومال.. فرماجو يهنئ شيخ محمود على الفوز بالرئاسة ويتعهد بنقل السلطة بشكل سلس
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تعهد الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، بنقل السلطة بشكل سلس للفائز بالانتخابات الأخيرة، حسن شيخ محمود، في نهاية العملية الانتخابية للرئاسة والبرلمان، والتي تخللتها خلافات سياسية وتوترات مسلحة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الصومالية اليوم الثلاثاء، إن فرماجو استقبل شيخ محمود بقصر الرئاسة، حيث "هنأه وطمأنه على دعمه لتولي المنصب بسلاسة... حيث يستعد لخدمة الصومال وتحقيق آمال مواطنينا".
وفاز شيخ محمود بـ 214 صوتا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني على انتخاب الرئيس، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الذي حاز على 110 أصوات فقط.
ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
إلى جانب ذلك، تشهد البلاد منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.