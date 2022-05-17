https://arabic.sputniknews.com/20220517/القدرة-العسكرية-للمرشحين-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-السويد-وفنلندا-1062338585.html
القدرة العسكرية للمرشحين للانضمام إلى حلف الناتو.. السويد وفنلندا
القدرة العسكرية للمرشحين للانضمام إلى حلف الناتو.. السويد وفنلندا
17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:17+0000
2022-05-17T13:17+0000
2022-05-17T13:31+0000
انفوجرافيك
الناتو
فنلندا
السويد
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انفوجرافيك, инфографика, الناتو, فنلندا, السويد
القدرة العسكرية للمرشحين للانضمام إلى حلف الناتو.. السويد وفنلندا
13:17 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 17.05.2022)