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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/القوات-الأوكرانية-تخسر-مدفعا-نادرا-صنع-بمساعدة-الناتو-1062325947.html
القوات الأوكرانية تخسر مدفعا نادرا صنع بمساعدة الناتو
القوات الأوكرانية تخسر مدفعا نادرا صنع بمساعدة الناتو
تواجه قوات نظام الحكم الأوكراني المزيد من الخسائر في اشتباكات مع القوات الروسية التي تواصل عمليتها في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T08:13+0000
2022-05-17T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ولذلك فإن القوات الأوكرانية تضطر إلى إعادة آليات عسكرية تخلى عنها الجيش الأوكراني في وقت سابق بسبب وجود عيوب تصميمية فيها، إلى الخدمة.وبات معلوما، مثلا، أن مسلحين لدى الجيش الأوكراني يحاولون حاليًا الاستعانة بمدافع "بارس-8إم إم كا" المشتقّة من مدفع الهاون الإسباني Alakran UKR-MMS وتحملها عربة جيب الأمريكية Dodge Ram.وتفيد المعلومات المعلنة أن مدفع "بارس-8إم إم كا" الذي صنعته أوكرانيا بمساعدة دولتين من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستطيع إطلاق 12 قذيفة في الدقيقة على هدف يمكن أن يبعد عنه بـ7200 متر. وتستطيع العربة التي تحمل المدفع أن تسير بسرعة 120 كيلومترا في الساعة، ويقودها طاقم متكوّن من 3 أشخاص.وصُنعت 6 مدافع من هذا الطراز. وصاحبت تصنيعها حملة إعلامية تروج لمحاسنها بينما كشفت التجارب عن عيوب كثيرة وهو ما استوجب نقلها إلى المخازن.واضطرت القوات الأوكرانية أخيرا إلى استدعاء هذه المدافع للخدمة. ومن المعروف أن واحد منها على الأقل قد دُمِّر في ميدان المعركة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".
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رصد عسكري

القوات الأوكرانية تخسر مدفعا نادرا صنع بمساعدة الناتو

08:13 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюкمدفع تركته القوات الأوكرانية في كوبيانسك
مدفع تركته القوات الأوكرانية في كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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تواجه قوات نظام الحكم الأوكراني المزيد من الخسائر في اشتباكات مع القوات الروسية التي تواصل عمليتها في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف المدعوم من قبل الغرب منذ عام 2014.
ولذلك فإن القوات الأوكرانية تضطر إلى إعادة آليات عسكرية تخلى عنها الجيش الأوكراني في وقت سابق بسبب وجود عيوب تصميمية فيها، إلى الخدمة.
وبات معلوما، مثلا، أن مسلحين لدى الجيش الأوكراني يحاولون حاليًا الاستعانة بمدافع "بارس-8إم إم كا" المشتقّة من مدفع الهاون الإسباني Alakran UKR-MMS وتحملها عربة جيب الأمريكية Dodge Ram.
وتفيد المعلومات المعلنة أن مدفع "بارس-8إم إم كا" الذي صنعته أوكرانيا بمساعدة دولتين من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستطيع إطلاق 12 قذيفة في الدقيقة على هدف يمكن أن يبعد عنه بـ7200 متر. وتستطيع العربة التي تحمل المدفع أن تسير بسرعة 120 كيلومترا في الساعة، ويقودها طاقم متكوّن من 3 أشخاص.
وصُنعت 6 مدافع من هذا الطراز. وصاحبت تصنيعها حملة إعلامية تروج لمحاسنها بينما كشفت التجارب عن عيوب كثيرة وهو ما استوجب نقلها إلى المخازن.
واضطرت القوات الأوكرانية أخيرا إلى استدعاء هذه المدافع للخدمة. ومن المعروف أن واحد منها على الأقل قد دُمِّر في ميدان المعركة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:37 GMT
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