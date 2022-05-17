https://arabic.sputniknews.com/20220517/القوات-الروسية-تبدأ-باستخدام-طائرات-أورلان--10-في-أوكرانيا-فيديو-1062328080.html
القوات الروسية تبدأ استخدام طائرات "أورلان -10" في أوكرانيا.. فيديو
القوات الروسية تبدأ استخدام طائرات "أورلان -10" في أوكرانيا.. فيديو
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة بدأت تستخدم طائرات بدون طيار هجومية من طراز "أورلان -10" في أوكرانيا، وهي قادرة على حمل قنابل شديدة الانفجار. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:02+0000
2022-05-17T09:02+0000
2022-05-17T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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يظهر الفيديو الذي قدمته الإدارة العسكرية كيف يتم تجميع الطائرة بدون طيار وإعدادها للإطلاق.يتم تعليق الكتل تحت جناح الطائرات. ثم يتم إطلاقها. يظهر المقطع كيف تسقط القنابل على المواقع الأوكرانية، ويسجل أيضا نتيجة الهجوم من على متن الطائرة.وقال يفغيني، وهو جندي روسي على الجبهة الأوكرانية: "بمساعدة طائرة بدون طيار هجومية نهزم العدو. تم تعليق أربع قذائف شديدة الانفجار على "أورلان -10". كل قذيفة تضرب أهدافا داخل دائرة نصف قطرها 10 أمتار. يمكننا استخدام أربعة مقذوفات في وقت واحد. كل هذا يتوقف على طبيعة الهدف".بالإضافة إلى ذلك، تقوم طائرات "أورلان -10" برحلات استطلاعية إلى العمق التكتيكي في ظروف التدخل الحرب الإلكترونية للعدو. على وجه الخصوص، تكتشف الطائرات بدون طيار الأهداف وتنقل إحداثياتها إلى المدفعية بشكل فوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-24-أوكرانية-بالقرب-من-أوديسا-1062287929.html
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روسيا
القوات الروسية تبدأ استخدام طائرات "أورلان -10" في أوكرانيا.. فيديو
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة بدأت تستخدم طائرات بدون طيار هجومية من طراز "أورلان -10" في أوكرانيا، وهي قادرة على حمل قنابل شديدة الانفجار.
يظهر الفيديو الذي قدمته الإدارة العسكرية كيف يتم تجميع الطائرة بدون طيار وإعدادها للإطلاق.
يتم تعليق الكتل تحت جناح الطائرات. ثم يتم إطلاقها. يظهر المقطع كيف تسقط القنابل على المواقع الأوكرانية، ويسجل أيضا نتيجة الهجوم من على متن الطائرة.
وقال يفغيني، وهو جندي روسي على الجبهة الأوكرانية: "بمساعدة طائرة بدون طيار هجومية نهزم العدو. تم تعليق أربع قذائف شديدة الانفجار على "أورلان -10". كل قذيفة تضرب أهدافا داخل دائرة نصف قطرها 10 أمتار. يمكننا استخدام أربعة مقذوفات في وقت واحد. كل هذا يتوقف على طبيعة الهدف".
بالإضافة إلى ذلك، تقوم طائرات "أورلان -10" برحلات استطلاعية إلى العمق التكتيكي في ظروف التدخل الحرب الإلكترونية للعدو. على وجه الخصوص، تكتشف الطائرات بدون طيار الأهداف وتنقل إحداثياتها إلى المدفعية بشكل فوري.