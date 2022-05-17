https://arabic.sputniknews.com/20220517/المحكمة-العليا-الروسية-تنظر-في-قضية-الاعتراف-بـآزوف-كمنظمة-إرهابية-1062354160.html
المحكمة العليا الروسية تنظر في قضية الاعتراف بـ"آزوف" كمنظمة إرهابية
المحكمة العليا الروسية تنظر في قضية الاعتراف بـ"آزوف" كمنظمة إرهابية
أعلنت وزارة العدل الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في روسيا ستنظر في 26 أيار/مايو، في قضية الاعتراف بالكتيبة الأوكرانية "آزوف"، التي فتحت دعوى جنائية... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T14:43+0000
2022-05-17T14:43+0000
2022-05-17T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء على موقع الوزارة: "تبلغ وزارة العدل الروسية، أن الدعوى الإدارية المتعلقة بالاعتراف بالجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (أسماء مستخدمة أخرى: كتيبة آزوف، فوج آزو)، كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية، من المقرر النظر فيها في 26 أيار/مايو الجاري، في مبنى المحكمة العليا الروسية".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استسلام 265 مسلحا متواجدين في مصنع آزوفستال خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 51 أصيبوا بجروح خطيرة.وبحسب الوزارة، فقد بدأ استسلام مقاتلي تنظيم "آزوف" الإرهابي والقوات الأوكرانية، المحاصرين في آزوفستال في ماريوبول، أمس الاثنين 16 مايو/أيار، حيث تم إرسال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية إلى مستشفى نوفوازوفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-265-مسلحا-من-آزوفستال-1062328943.html
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العالم, روسيا
المحكمة العليا الروسية تنظر في قضية الاعتراف بـ"آزوف" كمنظمة إرهابية
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أعلنت وزارة العدل الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في روسيا ستنظر في 26 أيار/مايو، في قضية الاعتراف بالكتيبة الأوكرانية "آزوف"، التي فتحت دعوى جنائية ضد مقاتليها في روسيا، على أنها منظمة إرهابية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء على موقع الوزارة: "تبلغ وزارة العدل الروسية، أن الدعوى الإدارية المتعلقة بالاعتراف بالجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (أسماء مستخدمة أخرى: كتيبة آزوف، فوج آزو)، كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية، من المقرر النظر فيها في 26 أيار/مايو الجاري، في مبنى المحكمة العليا الروسية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم
، عن استسلام 265 مسلحا متواجدين في مصنع آزوفستال خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 51 أصيبوا بجروح خطيرة.
وبحسب الوزارة، فقد بدأ استسلام مقاتلي تنظيم "آزوف" الإرهابي والقوات الأوكرانية، المحاصرين في آزوفستال في ماريوبول، أمس الاثنين 16 مايو/أيار، حيث تم إرسال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية إلى مستشفى نوفوازوفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.