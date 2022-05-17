https://arabic.sputniknews.com/20220517/اليمن-الأول-عربيا-والرابع-عالميا-في-نسب-الفوائد-1062331628.html
اليمن الأول عربيا والرابع عالميا في نسب الفوائد
اليمن الأول عربيا والرابع عالميا في نسب الفوائد
احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى عالميا، بين الدول الأعلى في نسبة الفوائد، بينما جاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:35+0000
2022-05-17T10:35+0000
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ووفقا لإحصاءات Trading Economics، حول نسب الفوائد حول العالم والتي نقلت عنها "سي إن إن" بالعربية، جاءت المراكز الخمسة الأولى بين زيمبابوي بنسبة 80 %، ثم فنزويلا بنسبة 56.18%، ثم الأرجنتين 49% تلاها اليمن 27% ثم السودان 23.6%. وجاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا، والرابعة عالميا، بينما جاء المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر في المراكز الأخيرة عربيا. وبعد اليمن جاءت السودان (23.6%) ثم مصر (9.25%) فلبنان (7.75%) تلته تونس (6.25%).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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اليمن الأول عربيا والرابع عالميا في نسب الفوائد
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احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى عالميا، بين الدول الأعلى في نسبة الفوائد، بينما جاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا.
ووفقا لإحصاءات Trading Economics، حول نسب الفوائد حول العالم والتي نقلت عنها "سي إن إن" بالعربية
، جاءت المراكز الخمسة الأولى بين زيمبابوي بنسبة 80 %، ثم فنزويلا بنسبة 56.18%، ثم الأرجنتين 49% تلاها اليمن 27% ثم السودان 23.6%.
وجاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا، والرابعة عالميا، بينما جاء المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر في المراكز الأخيرة عربيا.
وبعد اليمن جاءت السودان (23.6%) ثم مصر (9.25%) فلبنان (7.75%) تلته تونس (6.25%).