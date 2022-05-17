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اليمن الأول عربيا والرابع عالميا في نسب الفوائد
اليمن الأول عربيا والرابع عالميا في نسب الفوائد
احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى عالميا، بين الدول الأعلى في نسبة الفوائد، بينما جاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:35+0000
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ووفقا لإحصاءات Trading Economics، حول نسب الفوائد حول العالم والتي نقلت عنها "سي إن إن" بالعربية، جاءت المراكز الخمسة الأولى بين زيمبابوي بنسبة 80 %، ثم فنزويلا بنسبة 56.18%، ثم الأرجنتين 49% تلاها اليمن 27% ثم السودان 23.6%. وجاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا، والرابعة عالميا، بينما جاء المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر في المراكز الأخيرة عربيا. وبعد اليمن جاءت السودان (23.6%) ثم مصر (9.25%) فلبنان (7.75%) تلته تونس (6.25%).
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اليمن الأول عربيا والرابع عالميا في نسب الفوائد

10:35 GMT 17.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
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احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى عالميا، بين الدول الأعلى في نسبة الفوائد، بينما جاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا.
ووفقا لإحصاءات Trading Economics، حول نسب الفوائد حول العالم والتي نقلت عنها "سي إن إن" بالعربية، جاءت المراكز الخمسة الأولى بين زيمبابوي بنسبة 80 %، ثم فنزويلا بنسبة 56.18%، ثم الأرجنتين 49% تلاها اليمن 27% ثم السودان 23.6%.
وجاء اليمن في المرتبة الأولى عربيا، والرابعة عالميا، بينما جاء المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر في المراكز الأخيرة عربيا.
وبعد اليمن جاءت السودان (23.6%) ثم مصر (9.25%) فلبنان (7.75%) تلته تونس (6.25%).
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