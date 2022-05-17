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https://arabic.sputniknews.com/20220517/انخفاض-طفيف-في-أسعار-النفط-على-خلفية-توقعات-بارتفاع-في-الاحتياطي-الأميركي---بيانات-التداول-1062362549.html
انخفاض طفيف في أسعار النفط على خلفية توقعات بارتفاع في الاحتياطي الأميركي - بيانات التداول
انخفاض طفيف في أسعار النفط على خلفية توقعات بارتفاع في الاحتياطي الأميركي - بيانات التداول
انخفضت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، انتظارا للبيانات الأسبوعية حول الاحتياطي الأمريكي، حيث بلغ سعر برميل النفط خام برنت ما يقرب من 114 دولارا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:03+0000
2022-05-17T18:03+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 20.10 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو لنفط خام برنت بنسبة 0.28 بالمئةـ، ليبلغ سعر البرميل 113.92 دولارا، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لنفس الشهر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.39 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 111.38 دولارا.يعتقد المحللون أن احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) للأسبوع المنتهي في 13 أيار/مايو ارتفعت بمقدار 1.53 مليون برميل.هذا، وسيتم نشر البيانات الرسمية من وزارة الطاقة الأمريكية يوم غد الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/أسعار-النفط-تقفز-نحو-4-وسط-تفاؤل-بشأن-الطلب-1062204459.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم

انخفاض طفيف في أسعار النفط على خلفية توقعات بارتفاع في الاحتياطي الأميركي - بيانات التداول

18:03 GMT 17.05.2022
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik
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انخفضت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، انتظارا للبيانات الأسبوعية حول الاحتياطي الأمريكي، حيث بلغ سعر برميل النفط خام برنت ما يقرب من 114 دولارا.
موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 20.10 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو لنفط خام برنت بنسبة 0.28 بالمئةـ، ليبلغ سعر البرميل 113.92 دولارا، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لنفس الشهر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.39 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 111.38 دولارا.
يعتقد المحللون أن احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) للأسبوع المنتهي في 13 أيار/مايو ارتفعت بمقدار 1.53 مليون برميل.
هذا، وسيتم نشر البيانات الرسمية من وزارة الطاقة الأمريكية يوم غد الأربعاء.
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