https://arabic.sputniknews.com/20220517/انشقاق-القمر-يثير-جدلا-على-مواقع-التواصل-وناسا-تحسمه--1062362332.html
"انشقاق القمر" يثير جدلا على مواقع التواصل.. وناسا تحسمه
"انشقاق القمر" يثير جدلا على مواقع التواصل.. وناسا تحسمه
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلا واسعا مع تداول مجموعة من الصور يقول البعض، إنها لعملية "انشقاق القمر" بعد ظهور بعض التصدعات على سطحه. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:08+0000
2022-05-17T18:08+0000
2022-05-17T18:08+0000
القمر
ناسا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062288190_3879:0:7520:2048_1920x0_80_0_0_6e43201bfed179c365f7eabb4bea4c39.jpg
واعتبر المروجون لهذه الصور أنها تؤيد المعجزة التي وردت في القرآن الكريم بشأن انشقاق القمر للنبي محمد قبل أكثر من 1400 عام.ولكن بالتحقق من حقيقة الصور المتداولة تبين أنها أنه تم نشرها على موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في 19 أغسطس/ شباط 2010، وتظهر سطح القمر بعدسة المسبار "Lunar Reconnaissance Orbiter"، الذي أطلق من الأرض في 19 يونيو 2009 ودخل في مدار القمر بعد أربعة أيام.وتظهر الصور تمزقا في القشرة القمرية بسبب تقلص كتلته مع برودة جوفه، ولكنها لا تثبت حدوث انشقاق من الناحية العلمية، وفقا لوكالة ناسا.وفي تعليق له على مثل هذا الجدل الذي أثير قبل نحو عقد، كتب براد بيلي أحد علماء وكالة "ناسا" على موقع الوكالة: " توصيتي هي ألا تصدق كل ما تقرأه على الإنترنت. لا يوجد دليل علمي حالي يشير إلى انقسام القمر إلى جزأين أو أكثر".وتعليقا على هذه المسألة، نشر موقع "بوابة الأهرام" تصريحات سابقة لشيخ الأزهر أحمد الطيب عندما كان مفتيا للديار المصرية، قال فيها إن حادثة انشقاق القمر "إحدى المعجزات الحسية وخوارق العادات التي ظهرت على يد رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأييدًا لدعوته وتصديقا لرسالته وأنه مبعوث من عند الله تعالى".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القمر, ناسا
"انشقاق القمر" يثير جدلا على مواقع التواصل.. وناسا تحسمه
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلا واسعا مع تداول مجموعة من الصور يقول البعض، إنها لعملية "انشقاق القمر" بعد ظهور بعض التصدعات على سطحه.
واعتبر المروجون لهذه الصور أنها تؤيد المعجزة التي وردت في القرآن الكريم بشأن انشقاق القمر للنبي محمد قبل أكثر من 1400 عام.
ولكن بالتحقق من حقيقة الصور المتداولة تبين أنها أنه تم نشرها على موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في 19 أغسطس/ شباط 2010، وتظهر سطح القمر بعدسة المسبار "Lunar Reconnaissance Orbiter"، الذي أطلق من الأرض في 19 يونيو 2009 ودخل في مدار القمر بعد أربعة أيام.
وتظهر الصور تمزقا في القشرة القمرية بسبب تقلص كتلته مع برودة جوفه، ولكنها لا تثبت حدوث انشقاق من الناحية العلمية، وفقا لوكالة ناسا.
وفي تعليق له على مثل هذا الجدل الذي أثير قبل نحو عقد، كتب براد بيلي أحد علماء وكالة "ناسا" على موقع الوكالة
: " توصيتي هي ألا تصدق كل ما تقرأه على الإنترنت. لا يوجد دليل علمي حالي يشير إلى انقسام القمر إلى جزأين أو أكثر".
وتعليقا على هذه المسألة، نشر موقع "بوابة الأهرام"
تصريحات سابقة لشيخ الأزهر أحمد الطيب عندما كان مفتيا للديار المصرية، قال فيها إن حادثة انشقاق القمر "إحدى المعجزات الحسية وخوارق العادات التي ظهرت على يد رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأييدًا لدعوته وتصديقا لرسالته وأنه مبعوث من عند الله تعالى".