https://arabic.sputniknews.com/20220517/باتروشيف-أوكرانيا-باتت-ذريعة-للغرب-لشن-حرب-غير-معلنة-ضد-روسيا-1062336677.html
باتروشيف: أوكرانيا باتت ذريعة للغرب لشن حرب غير معلنة ضد روسيا
باتروشيف: أوكرانيا باتت ذريعة للغرب لشن حرب غير معلنة ضد روسيا
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا باتت ذريعة للغرب لشن حرب غير معلنة ضد روسيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:39+0000
2022-05-17T12:39+0000
2022-05-17T12:39+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات باتروشيف خلال اجتماع للمجلس، وقال فيها إن "الدول الغربية تدعم كييف وتدفعها للقتال ومواجهة روسيا إلى آخر جندي لها". وأضاف باتروشيف أن "نوايا شن مثل هذه الحرب تبلورت قبل فترة طويلة من فبراير 2022 وكان من الممكن تنفيذها بغض النظر عن تصرفات روسيا فالغرب لا يحتاج إلى روسيا قوية وذات سيادة ومتطورة".وتابع باتروشيف: "من خلال رفض الدخول في حوار بناء مع روسيا ومراعاة مخاوفنا المشروعة في مجال الاستقرار الاستراتيجي والمجالات الحيوية الأخرى، اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها على التوسع العسكري والسياسي باتجاه حدودنا".وخلص باتروشيف إلى أن "الغرب زاد من دعمه لكييف ودفعها إلى القيام بعمل عنيف واسع النطاق في شرق أوكرانيا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
باتروشيف: أوكرانيا باتت ذريعة للغرب لشن حرب غير معلنة ضد روسيا
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا باتت ذريعة للغرب لشن حرب غير معلنة ضد روسيا.
وجاءت تصريحات باتروشيف خلال اجتماع للمجلس، وقال فيها إن "الدول الغربية تدعم كييف وتدفعها للقتال ومواجهة روسيا إلى آخر جندي لها".
وأضاف باتروشيف أن "نوايا شن مثل هذه الحرب تبلورت قبل فترة طويلة من فبراير 2022 وكان من الممكن تنفيذها بغض النظر عن تصرفات روسيا فالغرب لا يحتاج إلى روسيا قوية وذات سيادة ومتطورة".
وتابع باتروشيف: "من خلال رفض الدخول في حوار بناء مع روسيا ومراعاة مخاوفنا المشروعة في مجال الاستقرار الاستراتيجي والمجالات الحيوية الأخرى، اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها على التوسع العسكري والسياسي باتجاه حدودنا".
وخلص باتروشيف إلى أن "الغرب زاد من دعمه لكييف ودفعها إلى القيام بعمل عنيف واسع النطاق في شرق أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.