https://arabic.sputniknews.com/20220517/باشاغا-يصل-رفقة-وزرائه-للعاصمة-الليبية-طرابلس-1062320899.html
باشاغا يصل رفقة وزرائه للعاصمة الليبية طرابلس
باشاغا يصل رفقة وزرائه للعاصمة الليبية طرابلس
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء، وصول رئيس الحكومة الليبية رفقة وزرائه إلى العاصمة طرابلس. مؤكدا على استعداد... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T01:24+0000
2022-05-17T01:24+0000
2022-05-17T01:24+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك. ووفقا لبيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "يعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عن وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
باشاغا يصل رفقة وزرائه للعاصمة الليبية طرابلس
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء، وصول رئيس الحكومة الليبية رفقة وزرائه إلى العاصمة طرابلس. مؤكدا على استعداد الحكومة لمباشرة أعمالها بالعاصمة.
بنغازي – سبوتنيك. ووفقا لبيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "يعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عن وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا
إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها".