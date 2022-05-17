https://arabic.sputniknews.com/20220517/برلماني-إيراني-يعلن-الاتفاق-بين-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-لإجراء-مباحثات-قريبة-في-بغداد-1062345769.html
برلماني إيراني يعلن الاتفاق بين وزيري خارجية إيران والسعودية لإجراء مباحثات قريبة في بغداد
برلماني إيراني يعلن الاتفاق بين وزيري خارجية إيران والسعودية لإجراء مباحثات قريبة في بغداد
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، إنه تم الاتفاق بين إيران والسعودية على إجراء مباحثات بين وزيري خارجية البلدين... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:25+0000
2022-05-17T13:25+0000
2022-05-17T13:25+0000
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طهران - سبوتنيك. وأوضح البرلماني الإيراني، في تصريحات لوكالة فارس، اليوم الثلاثاء، أنه "تم الاتفاق بين إيران والسعودية على إجراء مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في العاصمة العراقية، بغداد قريبا".ولفت قدوسي إلى أنه سيتم الحديث خلال اللقاء حول فتح السفارتين في كلا البلدين وبحث سبل حل أزمة اليمن، وفق وكالة فارس.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/العراق-نستثمر-علاقاتنا-لإجراء-تفاهمات-بين-السعودية-وإيران-1062157570.html
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العالم, إيران, العراق, السعودية
برلماني إيراني يعلن الاتفاق بين وزيري خارجية إيران والسعودية لإجراء مباحثات قريبة في بغداد
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قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، إنه تم الاتفاق بين إيران والسعودية على إجراء مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في بغداد قريبا، لافتا إلى أنه سيتم الحديث خلال اللقاء حول فتح السفارتين في كلا البلدين وبحث سبل حل أزمة اليمن.
طهران - سبوتنيك. وأوضح البرلماني الإيراني، في تصريحات لوكالة فارس، اليوم الثلاثاء، أنه "تم الاتفاق بين إيران والسعودية على إجراء مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في العاصمة العراقية، بغداد قريبا".
ولفت قدوسي إلى أنه سيتم الحديث خلال اللقاء حول فتح السفارتين في كلا البلدين وبحث سبل حل أزمة اليمن
، وفق وكالة فارس.
وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران
.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.