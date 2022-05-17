https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html

بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي

بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية تحت ضغط من الحاكم الأمريكي، وهذا يسبب أضرارا لاقتصاداتها. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T13:15+0000

2022-05-17T13:15+0000

2022-05-17T13:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

اقتصاد

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وقال بوتين في اجتماع مخصص لصناعة النفط، عقد اليوم الثلاثاء: "اليوم نرى أنه لأسباب سياسية مطلقة، وبسبب طموحاتهم الخاصة وتحت ضغط من الحاكم الأمريكي، فإن الدول الأوروبية تفرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة على أسواق النفط والغاز".وأضاف الرئيس الروسي، أن كل هذا يؤدي إلى التضخم، والدول الأوروبية، بدلا من الاعتراف بأخطائها، "تبحث عن المذنبين على جانب آخر".وقال إن الدول الأوروبية وضعت لنفسها مثل هذه المهمة "لا تولي اهتماما للضرر الذي ألحقته بالفعل باقتصادها".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أمس، في تعليقها على بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".

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روسيا, اقتصاد