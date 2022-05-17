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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html
بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي
بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية تحت ضغط من الحاكم الأمريكي، وهذا يسبب أضرارا لاقتصاداتها. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:15+0000
2022-05-17T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين في اجتماع مخصص لصناعة النفط، عقد اليوم الثلاثاء: "اليوم نرى أنه لأسباب سياسية مطلقة، وبسبب طموحاتهم الخاصة وتحت ضغط من الحاكم الأمريكي، فإن الدول الأوروبية تفرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة على أسواق النفط والغاز".وأضاف الرئيس الروسي، أن كل هذا يؤدي إلى التضخم، والدول الأوروبية، بدلا من الاعتراف بأخطائها، "تبحث عن المذنبين على جانب آخر".وقال إن الدول الأوروبية وضعت لنفسها مثل هذه المهمة "لا تولي اهتماما للضرر الذي ألحقته بالفعل باقتصادها".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أمس، في تعليقها على بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الاتحاد-الأوروبي-يعطي-الضوء-الأخضر-للحفاظ-على-تدفق-الغاز-الروسي-1062308486.html
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وكالات-إيني-الإيطالية-للنفط-والغاز-ستفتح-حسابا-بالروبل-بحلول-الأربعاء-1062314426.html
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روسيا, اقتصاد

بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي

13:15 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية تحت ضغط من الحاكم الأمريكي، وهذا يسبب أضرارا لاقتصاداتها.
وقال بوتين في اجتماع مخصص لصناعة النفط، عقد اليوم الثلاثاء: "اليوم نرى أنه لأسباب سياسية مطلقة، وبسبب طموحاتهم الخاصة وتحت ضغط من الحاكم الأمريكي، فإن الدول الأوروبية تفرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة على أسواق النفط والغاز".
وأضاف الرئيس الروسي، أن كل هذا يؤدي إلى التضخم، والدول الأوروبية، بدلا من الاعتراف بأخطائها، "تبحث عن المذنبين على جانب آخر".

"يعترف الأوروبيون بشكل مباشر بأنهم لا يستطيعون التخلي تماما عن موارد الطاقة الروسية بعد. من الواضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي تكون حصة الهيدروكربونات الروسية مرتفعة بشكل خاص في توازن الطاقة إليها، لن تكون قادرة على القيام بذلك لفترة طويلة بما فيه الكفاية، للتخلي عن نفطنا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الاتحاد الأوروبي يعطي "الضوء الأخضر" لتدفق الغاز الروسي وشركات تبدأ الدفع نهاية الشهر الجاري
أمس, 15:25 GMT
وقال إن الدول الأوروبية وضعت لنفسها مثل هذه المهمة "لا تولي اهتماما للضرر الذي ألحقته بالفعل باقتصادها".

"يبدو أن الزملاء الغربيين والسياسيين والاقتصاديين قد نسوا ببساطة أساسيات القوانين الاقتصادية الأساسية الأولية-أو أنهم يفضلون تجاهلها عمدا على حسابهم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أمس، في تعليقها على بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
وكالات: "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ستفتح حسابا بالروبل بحلول الأربعاء
أمس, 18:24 GMT
وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".
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