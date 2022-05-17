https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html
بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي
بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية تحت ضغط من الحاكم الأمريكي، وهذا يسبب أضرارا لاقتصاداتها. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:15+0000
2022-05-17T13:15+0000
2022-05-17T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061120278_0:195:2048:1347_1920x0_80_0_0_b6991a9544bf3e16a1a2e54eca466896.jpg
وقال بوتين في اجتماع مخصص لصناعة النفط، عقد اليوم الثلاثاء: "اليوم نرى أنه لأسباب سياسية مطلقة، وبسبب طموحاتهم الخاصة وتحت ضغط من الحاكم الأمريكي، فإن الدول الأوروبية تفرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة على أسواق النفط والغاز".وأضاف الرئيس الروسي، أن كل هذا يؤدي إلى التضخم، والدول الأوروبية، بدلا من الاعتراف بأخطائها، "تبحث عن المذنبين على جانب آخر".وقال إن الدول الأوروبية وضعت لنفسها مثل هذه المهمة "لا تولي اهتماما للضرر الذي ألحقته بالفعل باقتصادها".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أمس، في تعليقها على بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الاتحاد-الأوروبي-يعطي-الضوء-الأخضر-للحفاظ-على-تدفق-الغاز-الروسي-1062308486.html
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وكالات-إيني-الإيطالية-للنفط-والغاز-ستفتح-حسابا-بالروبل-بحلول-الأربعاء-1062314426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061120278_0:117:2048:1653_1920x0_80_0_0_b4229cb62986fb876b8a4e9632499e3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي
تابعنا عبر
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية تحت ضغط من الحاكم الأمريكي، وهذا يسبب أضرارا لاقتصاداتها.
وقال بوتين في اجتماع مخصص لصناعة النفط، عقد اليوم الثلاثاء: "اليوم نرى أنه لأسباب سياسية مطلقة، وبسبب طموحاتهم الخاصة وتحت ضغط من الحاكم الأمريكي، فإن الدول الأوروبية تفرض المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة على أسواق النفط والغاز".
وأضاف الرئيس الروسي، أن كل هذا يؤدي إلى التضخم، والدول الأوروبية، بدلا من الاعتراف بأخطائها، "تبحث عن المذنبين على جانب آخر".
"يعترف الأوروبيون بشكل مباشر بأنهم لا يستطيعون التخلي تماما عن موارد الطاقة الروسية بعد. من الواضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي تكون حصة الهيدروكربونات الروسية مرتفعة بشكل خاص في توازن الطاقة إليها، لن تكون قادرة على القيام بذلك لفترة طويلة بما فيه الكفاية، للتخلي عن نفطنا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال إن الدول الأوروبية وضعت لنفسها مثل هذه المهمة "لا تولي اهتماما للضرر الذي ألحقته بالفعل باقتصادها".
"يبدو أن الزملاء الغربيين والسياسيين والاقتصاديين قد نسوا ببساطة أساسيات القوانين الاقتصادية الأساسية الأولية-أو أنهم يفضلون تجاهلها عمدا على حسابهم".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أمس، في تعليقها على بيان وزراء
خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.
وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".