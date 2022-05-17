https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-يعرب-خلال-اتصال-هاتفي-مع-رئيس-دولة-الإمارات-عن-تعازيه-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-1062359343.html

بوتين وبن زايد يعربان عن اعتزامهما تطوير العلاقات الودية بين روسيا والإمارات

بوتين وبن زايد يعربان عن اعتزامهما تطوير العلاقات الودية بين روسيا والإمارات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن تعازيه في وفاة سلفه... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T16:32+0000

2022-05-17T16:32+0000

2022-05-17T16:49+0000

روسيا

الكرملين

فلاديمير بوتين

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين حول هذا الشأن: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وإضافة إلى البرقية المرسلة سابقا، فقد أعرب فلاديمير بوتين مرة أخرى بصفة شخصية عن تعازيه في وفاة الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان".وأضاف البيان: "كما هنأ بوتين خلال الاتصال الهاتفي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اختياره لمنصب رئيس دولة الإمارات".وأشار البيان إلى أن الرئيسين أعربا عن اعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، وتطوير العلاقات الودية بين البلدين.يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف،قال في وقت سابق أن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/بيسكوف-روسيا-تهتم-بالعلاقات-مع-دولة-الإمارات-التي-تعد-قطبا-مهما-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1062224978.html

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روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان