https://arabic.sputniknews.com/20220517/تبون-يترأس-منتدى-الاستثمار-ورجال-الأعمال-الجزائريين-والأتراك--في-إسطنبول-1062329784.html

تبون يترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك في إسطنبول

تبون يترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك في إسطنبول

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة إسطنبول، قادما من أنقرة، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك، في إطار زيارة... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T09:27+0000

2022-05-17T09:27+0000

2022-05-17T09:27+0000

رجب طيب أردوغان

الجزائر

أخبار تركيا اليوم

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ومن المقرر أن يتم تكريم تبون خلال اليوم الأخير من زيارته من قبل جامعة إسطنبول، على ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وأمس الاثنين، التقى تبون نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث وقعا "عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، بحسب المصدر ذاته.وبعد لقاء ثنائي جمعهما بالمجمع الرئاسي بأنقرة ترأس الرئيسان تبون وأردوغان أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين.وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها الرئيسان "قطاعات الطاقة والمناجم والمالية والتجارة والصناعة والإعلام والاتصال والأشغال العمومية والصيد البحري والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمؤسسات المصغرة والخدمات الاجتماعية والتكوين المهني والثقافة والتربية والتعليم والبيئة وكذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".وقام الرئيس الجزائري أمس الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم، فيما زار الرئيس التركي أردوغان الجزائر في يناير/كانون الثاني 2020، ليصبح أول رئيس يزور البلد العربي الأفريقي بعد انتخاب تبون رئيسا للبلاد نهاية 2019.

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رجب طيب أردوغان, الجزائر, أخبار تركيا اليوم