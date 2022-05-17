عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220517/تشاد-اعتقال-أحد-منظمي-مظاهرة-السبت-الماضي-العنيفة-1062357601.html
تشاد... اعتقال أحد منظمي مظاهرة السبت الماضي العنيفة
تشاد... اعتقال أحد منظمي مظاهرة السبت الماضي العنيفة
أعلنت الشرطة التشادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ماكس لونجار، منسق حركة "وقت تمه" المعارضة التي نظمت مسيرة يوم السبت الماضي التي أسفرت عن أعمال تخريب لبعض محطات... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:02+0000
2022-05-17T16:02+0000
العالم
أخبار تشاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103408/67/1034086748_0:93:1793:1102_1920x0_80_0_0_d3d522f1576821cb1615295b76078b6a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للشرطة التشادية: "تم اعتقال ماكس واي لونجار، بعد مسيرة 14 أيار/مايو 2022 التي تحولت إلى مظاهرة عنيفة. وتجدر الإشارة إلى أنه أحد منظمي المسيرة المذكورة ".هذا وتستمر محاولة الخروج للتظاهر في العديد من المدن في تشاد حيث تفرق الشرطة المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفق وسائل التواصل الاجتماعي.وفي 14 أيار/مايو الجاري، شهدت عدة مدن تشادية، احتجاجات شعبية بدعوة من تحالف المعارضة، ضد الوجود العسكري والدور السياسي لفرنسا في البلاد، وتخللت التظاهرات أعمال تخريب لبعض محطات الوقود التابعة لشركة "توتال" الفرنسية في البلاد.ونشرت شبكة "الوحدة أنفو" التشادية فيديوهات تظهر مسيرات في العديد من المدن التشادية، بدعوة من تحالف "واكيت تاما" المعارض، احتجاجا على الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.كما شهدت الأحداث تحطيم نصب الجندي الفرنسي المجهول في مدينة أبيشي، شرقي البلاد من قبل المتظاهرين.وتواجه فرنسا غضبا واسعا في العديد من الدول الأفريقية، لاسيما تشاد وبوركينا فاسو ومالي على خلفية اتهامات بالتدخل في شؤون البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/القوات-الإقليمية-تقتل-300-على-الأقل-من-مسلحي-جماعة-بوكو-حرام-في-منطقة-بحيرة-تشاد-1062241786.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103408/67/1034086748_100:0:1693:1195_1920x0_80_0_0_200b20af30c5a8d5962e6e46d7e7125b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تشاد

تشاد... اعتقال أحد منظمي مظاهرة السبت الماضي العنيفة

16:02 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورمسابقة "بياتلون الدبابات - 2018" في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا
مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة التشادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ماكس لونجار، منسق حركة "وقت تمه" المعارضة التي نظمت مسيرة يوم السبت الماضي التي أسفرت عن أعمال تخريب لبعض محطات الوقود التابعة لشركة "توتال" الفرنسية في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للشرطة التشادية: "تم اعتقال ماكس واي لونجار، بعد مسيرة 14 أيار/مايو 2022 التي تحولت إلى مظاهرة عنيفة. وتجدر الإشارة إلى أنه أحد منظمي المسيرة المذكورة ".

هذا وتستمر محاولة الخروج للتظاهر في العديد من المدن في تشاد حيث تفرق الشرطة المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفق وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 14 أيار/مايو الجاري، شهدت عدة مدن تشادية، احتجاجات شعبية بدعوة من تحالف المعارضة، ضد الوجود العسكري والدور السياسي لفرنسا في البلاد، وتخللت التظاهرات أعمال تخريب لبعض محطات الوقود التابعة لشركة "توتال" الفرنسية في البلاد.

ونشرت شبكة "الوحدة أنفو" التشادية فيديوهات تظهر مسيرات في العديد من المدن التشادية، بدعوة من تحالف "واكيت تاما" المعارض، احتجاجا على الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.

كما شهدت الأحداث تحطيم نصب الجندي الفرنسي المجهول في مدينة أبيشي، شرقي البلاد من قبل المتظاهرين.

وتواجه فرنسا غضبا واسعا في العديد من الدول الأفريقية، لاسيما تشاد وبوركينا فاسو ومالي على خلفية اتهامات بالتدخل في شؤون البلاد.
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
القوات الإقليمية تقتل 300 على الأقل من مسلحي جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد
15 مايو, 03:43 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала