https://arabic.sputniknews.com/20220517/تشاد-اعتقال-أحد-منظمي-مظاهرة-السبت-الماضي-العنيفة-1062357601.html

تشاد... اعتقال أحد منظمي مظاهرة السبت الماضي العنيفة

تشاد... اعتقال أحد منظمي مظاهرة السبت الماضي العنيفة

أعلنت الشرطة التشادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ماكس لونجار، منسق حركة "وقت تمه" المعارضة التي نظمت مسيرة يوم السبت الماضي التي أسفرت عن أعمال تخريب لبعض محطات... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T16:02+0000

2022-05-17T16:02+0000

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العالم

أخبار تشاد

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للشرطة التشادية: "تم اعتقال ماكس واي لونجار، بعد مسيرة 14 أيار/مايو 2022 التي تحولت إلى مظاهرة عنيفة. وتجدر الإشارة إلى أنه أحد منظمي المسيرة المذكورة ".هذا وتستمر محاولة الخروج للتظاهر في العديد من المدن في تشاد حيث تفرق الشرطة المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفق وسائل التواصل الاجتماعي.وفي 14 أيار/مايو الجاري، شهدت عدة مدن تشادية، احتجاجات شعبية بدعوة من تحالف المعارضة، ضد الوجود العسكري والدور السياسي لفرنسا في البلاد، وتخللت التظاهرات أعمال تخريب لبعض محطات الوقود التابعة لشركة "توتال" الفرنسية في البلاد.ونشرت شبكة "الوحدة أنفو" التشادية فيديوهات تظهر مسيرات في العديد من المدن التشادية، بدعوة من تحالف "واكيت تاما" المعارض، احتجاجا على الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.كما شهدت الأحداث تحطيم نصب الجندي الفرنسي المجهول في مدينة أبيشي، شرقي البلاد من قبل المتظاهرين.وتواجه فرنسا غضبا واسعا في العديد من الدول الأفريقية، لاسيما تشاد وبوركينا فاسو ومالي على خلفية اتهامات بالتدخل في شؤون البلاد.

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