https://arabic.sputniknews.com/20220517/تشاد-تتلقى-أوراق-اعتماد-أول-سفير-لإسرائيل-لديها-منذ-50-عاما-1062365563.html
تشاد تتلقى أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لديها منذ 50 عاما
تشاد تتلقى أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لديها منذ 50 عاما
تلقى الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لدى بلاده منذ 50 عاما. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T19:24+0000
2022-05-17T19:24+0000
2022-05-17T19:24+0000
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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن إدريس ديبي تلقى أوراق اعتماد أول لإسرائيل لدى إنجامينا منذ 50 عاما.وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي لدى السنغال، بن بورغل، قد تقدم اليوم بأوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، ليصبح أول سفير إسرائيلي يتم اعتماده في تشاد منذ 50 عاما.ووصفت الخارجية الإسرائيلية تلك الخطوة بـ"المهمة جدا" في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تشاد, أخبار العالم الآن
تشاد تتلقى أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لديها منذ 50 عاما
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تلقى الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل لدى بلاده منذ 50 عاما.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن إدريس ديبي تلقى أوراق اعتماد أول لإسرائيل لدى إنجامينا
منذ 50 عاما.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي لدى السنغال، بن بورغل، قد تقدم اليوم بأوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، ليصبح أول سفير إسرائيلي يتم اعتماده في تشاد منذ 50 عاما.
ووصفت الخارجية الإسرائيلية تلك الخطوة بـ"المهمة جدا"
في تعزيز العلاقات بين تشاد وإسرائيل منذ استئنافها عام 2019.