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https://arabic.sputniknews.com/20220517/تعرض-نقطة-حدودية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-لقصف-من-الجانب-الأوكراني--1062363563.html
تعرض نقطة حدودية في مقاطعة كورسك الروسية لقصف من الجانب الأوكراني
تعرض نقطة حدودية في مقاطعة كورسك الروسية لقصف من الجانب الأوكراني
أعلن عمدة مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الثلاثاء، عن تعرض نقطة تيوكتينو الحدودية بالمقاطعة، لقصف من الجانب الأوكراني. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T18:46+0000
2022-05-17T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ياروسلافل - سبوتنيك. وكتب حاكم المقاطعة على تطبيق تليغرام: "هناك معلومات عن تعرض نقطة تيوكتينو الحدودية للقصف".وأضاف حاكم المقاطعة: "وفقا للبيانات الأولية لا يوجد ضحايا. جاري التحقق من التفاصيل".وأكد حاكم المقاطعة أن النقطة الحدودية تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني في حوالي الساعة 20.30.يذكر أن المحققين الروس، كانوا قد فتحوا قضية جنائية بعد قصف الجيش الأوكراني لمنطقة بيلغورود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.ووفقا لما أسفر عنه التحقيق، أطلق مسلحون أوكرانيون في 11 مايو / أيار عدة طلقات من نظام صاروخي متعدد الإطلاق من طراز بي إم -21 غراد على أراضي قرية سولوخي بمنطقة بيلغورود، قرب المباني السكنية، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، توفي أحدهم متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.ولاحظت لجنة التحقيق أنه "كجزء من القضية الجنائية، تم تعيين الفحوصات اللازمة، ويتم تقييم جميع ملابسات هذه الجريمة، وكذلك إدانة أفراد من قوات الأمن الأوكرانية المتورطين في ارتكابها".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

تعرض نقطة حدودية في مقاطعة كورسك الروسية لقصف من الجانب الأوكراني

18:46 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الذهاب إلى بنك الصورالحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Alexandr Polegenko
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أعلن عمدة مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الثلاثاء، عن تعرض نقطة تيوكتينو الحدودية بالمقاطعة، لقصف من الجانب الأوكراني.
ياروسلافل - سبوتنيك. وكتب حاكم المقاطعة على تطبيق تليغرام: "هناك معلومات عن تعرض نقطة تيوكتينو الحدودية للقصف".
وأضاف حاكم المقاطعة: "وفقا للبيانات الأولية لا يوجد ضحايا. جاري التحقق من التفاصيل".
وأكد حاكم المقاطعة أن النقطة الحدودية تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني في حوالي الساعة 20.30.
يذكر أن المحققين الروس، كانوا قد فتحوا قضية جنائية بعد قصف الجيش الأوكراني لمنطقة بيلغورود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وقالت اللجنة لوكالة "سبوتنيك": "بشأن حقيقة قصف إقليم منطقة بيلغورود، رُفعت دعوى جنائية، على أساس جريمة، بموجب المادة 105 من القانون الجنائي الروسي (محاولة قتل شخصين أو أكثر ارتكبتها مجموعة من الأشخاص بطريقة خطرة بشكل عام ؛ القتل)".

ووفقا لما أسفر عنه التحقيق، أطلق مسلحون أوكرانيون في 11 مايو / أيار عدة طلقات من نظام صاروخي متعدد الإطلاق من طراز بي إم -21 غراد على أراضي قرية سولوخي بمنطقة بيلغورود، قرب المباني السكنية، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، توفي أحدهم متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.
ولاحظت لجنة التحقيق أنه "كجزء من القضية الجنائية، تم تعيين الفحوصات اللازمة، ويتم تقييم جميع ملابسات هذه الجريمة، وكذلك إدانة أفراد من قوات الأمن الأوكرانية المتورطين في ارتكابها".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:17 GMT
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